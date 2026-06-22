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La desocupación en el Gran Santa Fe subió al 6,5% y hay unas 16 mil personas sin trabajo

Según datos del Indec, el incremento se registró en el primer trimestre de 2026 y marcó una suba respecto del cierre de 2025. El número de personas sin empleo pasó de 12 mil a 16 mil en el aglomerado santafesino.

22 de junio 2026 · 19:36hs
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La desocupación en el Gran Santa Fe subió al 6

La desocupación en el Gran Santa Fe subió al 6,5 % y hay unas 16 mil personas sin trabajo

La desocupación mostró una suba durante el primer trimestre de 2026 en los principales centros urbanos de la provincia de Santa Fe, de acuerdo con el informe difundido este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En el caso del Gran Santa Fe, la tasa de desempleo alcanzó el 6,5%, lo que representa unas 16 mil personas desocupadas. El dato marca un incremento respecto del cuarto trimestre de 2025, cuando la desocupación había sido del 4,8% y afectaba a unas 12 mil personas.

Por su parte, en el Gran Rosario la situación también mostró un deterioro. La tasa de desempleo llegó al 8,2%, por encima del 6,5% registrado en el trimestre anterior. En términos absolutos, la cantidad de personas sin trabajo pasó de 46 mil a 58 mil, según las estimaciones del organismo estadístico.

Suba por encima del promedio nacional

A nivel nacional, la desocupación se ubicó en el 7,8 % durante el primer trimestre de 2026, por encima del 7,5 % observado en el último trimestre de 2025.

En ese contexto, el Gran Rosario se ubicó por encima de la media nacional, mientras que el Gran Santa Fe quedó por debajo del promedio del país, aunque también evidenció un incremento significativo en comparación con los últimos meses del año pasado.

Más desempleados en ambos aglomerados

La comparación trimestral muestra que en el Gran Santa Fe hubo unas 4 mil personas más sin empleo respecto del cierre de 2025, mientras que en el Gran Rosario el aumento fue de 12 mil desocupados.

Los datos reflejan una tendencia de crecimiento del desempleo tanto a nivel provincial como nacional durante el comienzo de 2026, en un contexto económico que continúa mostrando dificultades para la generación de puestos de trabajo.

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