La Selección Argentina está en los 16avos de final del Mundial: ¿quien puede ser su rival?

La Selección Argentina se metió en los 16avos de final, con grandes chances de ser primero en el Grupo J. ¿Qué pasa en caso de haber un empate en puntos?

La Selección Argentina continúa su buen pasar en el grupo J del Mundial 2026 y se impuso por 2-0 ante Austria para sentenciar el pase a 16avos de final.

El representativo que conduce el entrenador Lionel Scaloni y capitanea argentino Lionel Messi, autor de los cinco goles que acumula el equipo hasta el momento, ya no tiene chances matemáticas de quedar en el cuarto lugar y, con seis puntos, entraría directamente entre los ocho mejores terceros en caso de sufrir una catastrófica derrota ante Jordania en la última fecha.

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Con la necesidad de esperar por el partido entre Argelia y Jordania, que se disputará este martes, a las 24, para determinar si asegura el primer lugar o tiene que ganárselo en la última fecha, Argentina ya empieza a pensar en la próxima instancia eliminatoria, en la que aún puede enfrentar a España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

En su defensa del título conseguido en Qatar 2022, el seleccionado argentino arrancó con el pie derecho: ganó en las dos primeras fechas, algo que no conseguía desde Brasil 2014, y lo hizo con resultados convincentes y vallas invictas, al golear a Argelia por 3-0 y derrotar a Austria con dos goles de ventaja.

Con un partido pendiente ante Jordania, en los papeles y tras lo plasmado ante Austria el rival con más falencias del grupo, la Selección argentina ya aseguró el pase a la primera ronda eliminatoria de un Mundial 2026 en el que los combinados sudamericanos comenzaron con grandes problemas.

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El desempate olímpico en el grupo J

Siendo el único equipo de Conmebol que ganó todos los partidos hasta el momento, solo puede alcanzarlo Colombia al cierre de la segunda jornada, Argentina deberá esperar al final del partido entre Argelia y Jordania para empezar a diagramar el final de su participación en la fase de grupos.

En caso de que los rivales mencionados empaten, o con un hipotético triunfo argelino, el combinado nacional habrá asegurado la primera posición al cabo de dos fechas, ya que únicamente podría ser alcanzada por Austria y Argelia, rivales a los que se impone por el novedoso sistema de desempate olímpico.

El único resultado que podría alejar al seleccionado argentino del primer lugar sería un triunfo del elenco jordano ante Argelia durante esta madrugada, que fuera seguido por una posterior victoria de Jordania ante el equipo de Scaloni, que lo relegaría al segundo lugar.

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Además, si Jordania ganara en la segunda fecha y goleara en la tercera, y Austria se impusiera a Argelia, el seleccionado Albiceleste caería hasta el tercer lugar, debido a que se daría un triple empate que cambiaría la utilización del sistema olímpico, que pasaría a ignorar la goleada de Argentina en la primera fecha y empeoraría la diferencia de gol del conjunto sudamericano.

En el grupo H reina la paridad

Como queda claro que la posición final de la Argentina en el grupo J aún no está determinada, es temprano para asegurar un posible rival. Además, el grupo H, con el que se encuentra emparejado el del seleccionado campeón en Qatar 2022, aún no se ha definido.

Con una amplia gama de resultados posibles, en caso de que Argentina pueda mantener el primer lugar, el rival parcial del seleccionado sería Uruguay, ubicado en el segundo lugar de la zona H, aunque el elenco de Bielsa aún debe enfrentarse al duro seleccionado español.

Un triunfo de los Charrúas relegaría al segundo sitio a España, o incluso a Cabo Verde en caso de que derrote a Arabia Saudita. Una caída uruguaya sentenciaría el primer lugar para los españoles y, le daría grandes posibilidades a los caboverdianos, que necesitarían sumar para asegurar la segunda posición.

Por su lado, Arabia Saudita parte con menos posibilidades de quedarse con el segundo puesto: los árabes necesitan que España derrote a Uruguay y están obligados a ganarle a Cabo Verde.