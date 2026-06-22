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Crimen del policía federal en Rosario: detuvieron a nuevos sospechosos ligados a una organización narco

Entre los detenidos se encuentra el hermano del acusado como autor del homicidio y de otro hombre que permanece prófugo y es señalado como uno de los líderes de la banda.

22 de junio 2026 · 19:31hs
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El policía federal Rodolfo Manfredi fue asesinado el viernes 12 de junio de 2026 frente a un pasillo ubicado sobre 27 de Febrero y Gutenberg

Foto: La Capital/Virginia Benedetto.

El policía federal Rodolfo Manfredi fue asesinado el viernes 12 de junio de 2026 frente a un pasillo ubicado sobre 27 de Febrero y Gutenberg, de la ciudad de Rosario.

La investigación sobre el crimen del policía federal Rodolfo Manfredi, ejecutado por miembros de una banda de narcomenudeo en barrio Banana, derivó en cuatro detenciones durante el fin de semana. El viernes fue aprehendido un hermano del imputado como uno de los autores del ataque a los agentes, y a partir de ese operativo se realizaron más allanamientos donde otras tres personas quedaron demoradas.

En los procedimientos, además, las fuerzas de seguridad secuestraron cocaína y marihuana lista para comercialización. Lo que dejó en evidencia que la banda continúa activa tras el asesinato del agente federal y de los derribos de tres presuntos puntos de venta de drogas llevados a cabo el viernes pasado.

Según comunicaron fuentes de la Justicia federal que llevan adelante la investigación, el principal detenido este fin de semana es Jorge Gustavo Muñoz, hermano del imputado como uno de los autores del ataque a los policías. En ese contexto, ya hay seis aprehendidos en la investigación, mientras que continúa prófugo el sindicado líder de la gavilla que habría estado detrás del crimen, también hermano del nuevo detenido.

Una banda narco detrás del crimen del policía federal

De acuerdo a lo difundido por la Justicia federal, la investigación que lleva adelante la Región Noreste de Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo del fiscal Matías Scilabra, derivó este viernes en la detención de Jorge Gustavo Muñoz. Si bien no especificaron si tiene relación con el ataque, sí aseguraron que está ligado a la banda investigada a partir del crimen cuyo apuntado como líder sería su hermano.

"El detenido conforma una estructura narcocriminal junto a su grupo familiar en la zona de Villa Banana, donde se disputa continuamente el territorio para llevar a cabo el negocio de venta ilegal de estupefacientes", indicaron. Luego de esa detención, la Fiscalía solicitó más allanamientos que se realizaron durante el fin de semana y concluyeron con otros tres aprehendidos.

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Además, en esos procedimientos secuestraron cocaína y marihuana fraccionada y lista para la comercialización. También decomisaron teléfonos celulares y otros "elementos de interés para la causa", de acuerdo a lo informado por las autoridades. Todo a pocas horas de que el gobierno provincial derribara tres domicilios a los que la Justicia provincial identificó como puntos de venta de drogas ligadas a la organización.

El clan Muñoz bajo la lupa

Jorge Gustavo Muñoz, uno de los nuevos detenidos, es parte del clan familiar que quedó bajo la lupa judicial luego del asesinato del policía Manfredi. Su hermano Luis Muñoz había sido detenido horas después del ataque y luego quedó preso e imputado como autor del homicidio. Mientras tanto otro hermano, Eduardo Muñoz, fue sindicado como líder de la organización y quedó prófugo con pedido de captura.

Eduardo Muñoz, de acuerdo a lo expuesto por fiscales federales en la audiencia por el homicidio de Manfredi, quedó a la cabeza de la banda tras la caída en desgracia de Dalmacio "Sapo" Saravia y su hijo Leandro "Leo Rey" Saravia. La organización opera principalmente en Villa Banana y varios de sus miembros son familiares.

El clan Saravia es conocido tanto por vecinos como por investigadores, y el Sapo ya cumple condenas por narcotráfico. En una de esas causas, que data de 2023, Eduardo Muñoz estuvo entre los condenados. En otra más reciente, de enero pasado, el Sapo fue condenado junto a su pareja Marianela Muñoz, hermana de los sospechosos.

Rosario crimen Policía
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