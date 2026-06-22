Uno Santa Fe | Ovación | Messi

La estadística de Lionel Messi que dilapida a Cristiano Ronaldo en Mundiales

Lionel Messi se lució con un doblete en el triunfo de la Selección ante Austria y alcanzó una cifra en Mundiales que deja por detrás al portugués Cristiano Ronaldo

22 de junio 2026 · 19:46hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La estadística de Lionel Messi que dilapida a Cristiano Ronaldo en Mundiales

@Argentina

El argentino Lionel Messi se lució con un doblete en el triunfo 2-0 de la Selección Argentina ante Austria y alcanzó una estadística en Mundiales que deja por detrás al portugués Cristiano Ronaldo.

Esto se debe a que Messi, que anotó por sexto partido consecutivo en un Mundial, llegó a los ocho goles en sus últimas cuatro presentaciones, la misma cantidad que tiene Cristiano Ronaldo en todas sus participaciones en el torneo de selecciones más importante del mundo.

• LEER MÁS: Todos los récords que rompió Messi en el partido ante Austria por el Mundial 2026

En estos cuatro partidos, Messi le convirtió uno a Croacia en las semifinales del Mundial 2022 y otros dos a Francia en la inolvidable final en la que la Selección argentina conquistó su tercera estrella. Ya en la presente edición de la Copa del Mundo, la estrella rosarina debutó con un triplete frente a Argelia, mientras que este lunes sumó otros dos ante Austria.

Cristiano Ronaldo, por su parte, nunca pudo brillar en un Mundial, pese a que atraviesa su sexta participación.

Sus goles, además, se reparten de forma muy floja, con solo una anotación en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Qatar 2022, mientras que solo pudo lucirse un poco en Rusia 2018 con sus cuatro tantos, aunque se despidió en los octavos de final.

Además, en el debut en la presente edición del Mundial, el Bicho tuvo una pobre actuación en el empate 1-1 frente a la República Democrática del Congo.

Los goles de Messi en sus últimos cuatro partidos en Mundiales

Uno contra Croacia en Qatar 2022

Dos contra Francia en Qatar 2022

Tres contra Argelia en Estados Unidos, Canadá y México 2026

Dos contra Austria en Estados Unidos, Canadá y México 2026

Los goles de Cristiano Ronaldo en todos sus Mundiales

Uno en Alemania 2006

Uno en Sudáfrica 2010

Uno en Brasil 2014

Cuatro en Rusia 2018

Uno en Qatar 2022

Ninguno en Estados Unidos, Canadá y México 2026

Messi Cristiano Ronaldo Austria
Noticias relacionadas
messi eterno: alcanzo los 18 goles y es el maximo artillero en la historia de los mundiales

Messi eterno: alcanzó los 18 goles y es el máximo artillero en la historia de los Mundiales

La mamá de Messi perdonó a Florencia Peña tras la fake news: Espero que tomemos un café juntas

La mamá de Messi perdonó a Florencia Peña tras la fake news: "Espero que tomemos un café juntas"

El canal de streaming decidió apartar a Florencia Peña y a dos productores tras la difusión de una fake news sobre la salud de Jorge Messi.

Tras el escándalo por la fake news sobre Jorge Messi, desvincularon a Flor Peña y a dos productores de Luzu

ronaldo nazario: messi es el mejor jugador de todos los tiempos

Ronaldo Nazário: "Messi es el mejor jugador de todos los tiempos"

Lo último

Escándalo y corralito en Nelson: cerró una mutual tras la muerte de su presidente y estiman un fraude millonario a ahorristas

Escándalo y corralito en Nelson: cerró una mutual tras la muerte de su presidente y estiman un fraude millonario a ahorristas

Horror en el norte de la ciudad: un nene de 9 años presenció el presunto femicidio de su madre y logró escapar

Horror en el norte de la ciudad: un nene de 9 años presenció el presunto femicidio de su madre y logró escapar

Vecinos de Candioti Sur, cansados del SEOM: juntan firmas para pedir la exención y no descartan manifestarse

Vecinos de Candioti Sur, cansados del SEOM: juntan firmas para pedir la exención y no descartan manifestarse

Último Momento
Escándalo y corralito en Nelson: cerró una mutual tras la muerte de su presidente y estiman un fraude millonario a ahorristas

Escándalo y corralito en Nelson: cerró una mutual tras la muerte de su presidente y estiman un fraude millonario a ahorristas

Horror en el norte de la ciudad: un nene de 9 años presenció el presunto femicidio de su madre y logró escapar

Horror en el norte de la ciudad: un nene de 9 años presenció el presunto femicidio de su madre y logró escapar

Vecinos de Candioti Sur, cansados del SEOM: juntan firmas para pedir la exención y no descartan manifestarse

Vecinos de Candioti Sur, cansados del SEOM: juntan firmas para pedir la exención y no descartan manifestarse

La Selección Argentina está en los 16avos de final del Mundial: ¿quien puede ser su rival?

La Selección Argentina está en los 16avos de final del Mundial: ¿quien puede ser su rival?

La estadística de Lionel Messi que dilapida a Cristiano Ronaldo en Mundiales

La estadística de Lionel Messi que dilapida a Cristiano Ronaldo en Mundiales

Ovación
Messi la rompió y Argentina superó a Austria para clasificar a los 16avos de final

Messi la rompió y Argentina superó a Austria para clasificar a los 16avos de final

Scaloni sacó pecho por el nivel de la Selección Argentina: Estamos bien y competimos

Scaloni sacó pecho por el nivel de la Selección Argentina: "Estamos bien y competimos"

Todos los récords que rompió Messi en el partido ante Austria por el Mundial 2026

Todos los récords que rompió Messi en el partido ante Austria por el Mundial 2026

Messi eterno: alcanzó los 18 goles y es el máximo artillero en la historia de los Mundiales

Messi eterno: alcanzó los 18 goles y es el máximo artillero en la historia de los Mundiales

El uno por uno de la Selección Argentina en el triunfo ante Austria

El uno por uno de la Selección Argentina en el triunfo ante Austria

Policiales
Misterio en San Justo: hallaron una avioneta abandonada en un campo de Cayastacito e investigan un golpe narco

Misterio en San Justo: hallaron una avioneta abandonada en un campo de Cayastacito e investigan un golpe narco

Sauce Viejo: secuestran armas, drogas y más de 30 celulares en una investigación por amenazas calificadas

Sauce Viejo: secuestran armas, drogas y más de 30 celulares en una investigación por amenazas calificadas

Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Escenario
Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe