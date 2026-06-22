La estadística de Lionel Messi que dilapida a Cristiano Ronaldo en Mundiales

Lionel Messi se lució con un doblete en el triunfo de la Selección ante Austria y alcanzó una cifra en Mundiales que deja por detrás al portugués Cristiano Ronaldo

El argentino Lionel Messi se lució con un doblete en el triunfo 2-0 de la Selección Argentina ante Austria y alcanzó una estadística en Mundiales que deja por detrás al portugués Cristiano Ronaldo .

Esto se debe a que Messi, que anotó por sexto partido consecutivo en un Mundial, llegó a los ocho goles en sus últimas cuatro presentaciones, la misma cantidad que tiene Cristiano Ronaldo en todas sus participaciones en el torneo de selecciones más importante del mundo.

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En estos cuatro partidos, Messi le convirtió uno a Croacia en las semifinales del Mundial 2022 y otros dos a Francia en la inolvidable final en la que la Selección argentina conquistó su tercera estrella. Ya en la presente edición de la Copa del Mundo, la estrella rosarina debutó con un triplete frente a Argelia, mientras que este lunes sumó otros dos ante Austria.

Cristiano Ronaldo, por su parte, nunca pudo brillar en un Mundial, pese a que atraviesa su sexta participación.

Sus goles, además, se reparten de forma muy floja, con solo una anotación en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Qatar 2022, mientras que solo pudo lucirse un poco en Rusia 2018 con sus cuatro tantos, aunque se despidió en los octavos de final.

Además, en el debut en la presente edición del Mundial, el Bicho tuvo una pobre actuación en el empate 1-1 frente a la República Democrática del Congo.

Los goles de Messi en sus últimos cuatro partidos en Mundiales

Uno contra Croacia en Qatar 2022

Dos contra Francia en Qatar 2022

Tres contra Argelia en Estados Unidos, Canadá y México 2026

Dos contra Austria en Estados Unidos, Canadá y México 2026

Los goles de Cristiano Ronaldo en todos sus Mundiales

Uno en Alemania 2006

Uno en Sudáfrica 2010

Uno en Brasil 2014

Cuatro en Rusia 2018

Uno en Qatar 2022

Ninguno en Estados Unidos, Canadá y México 2026