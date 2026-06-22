Scaloni sacó pecho por el nivel de la Selección Argentina: "Estamos bien y competimos"

El DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, expresó que Austria fue "un rival duro" tras el triunfo por 2 a 0 y es clave saber "entender los momentos"

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni , expresó este lunes que Austria fue "un rival duro" tras el triunfo por 2 a 0, aunque se mostró satisfecho por el desempeño del equipo: "Estamos contentos por haber clasificado".

"Cuando hay que sufrir, el equipo lo hace. Por momentos no tuvimos la pelota y el mérito del equipo es saber qué hacer en cada momento", expresó Scaloni sobre el duro partido que tuvo que afrontar ante los europeos.

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El entrenador tuvo una charla durante el descanso de hidratación que cambió el partido: "A los jugadores le dijimos que había cosas por mejorar, pacientes, moviendo la pelota. El rival no quería salir y no había que apresurarse. Cuando tuvimos lugar generamos situaciones de gol".

"Cuando el equipo rival te ataca con mucha gente, tenés que defenderte. La lectura del partido es fácil, está claro que se puede hacer mejor, pero estamos bien y competimos", agregó.

"Alexis nos da juego de volante central, está bien fisicamente. Nos aporta mucho y estamos contentos", aseguró el DT sobre el mediocampista que tuvo un gran partido.

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Lionel Scaloni: "El Mundial es largo y tenemos muchas alternativas, sabemos que todos los jugadores nos pueden aportar lo suyo". pic.twitter.com/TQMoCzsE7E — Selección Argentina (@Argentina) June 22, 2026

Scaloni, ya sin palabras sobre Messi

Sin embargo, el DT se deshizo en elogios para Messi: "Aún cuando el equipo estaba sufriendo, Leo (Messi) robó balones, estaba comprometido. Estar comprometido es por algo, y eso es lo que genera él. Yo ya no sé más qué decir, nada alcanza".

El entrenador estará atento al partido de esta medianoche entre Argelia y Jordania: "Veremos el resultado de esta noche y, si la situación lo permite, quiero darle minutos a todos los jugadores que podamos".

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Por último, Scaloni también destacó el apoyo de la gente, que nuevamente copó el estadio, esta vez en Dallas: "La gente se ilusiona con ver al equipo".

Y agregó: "Había muchas familias en el estadio. Si esos chicos que estaban se sienten identificados con el equipo es lo más importante de todo".