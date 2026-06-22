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Messi la rompió y Argentina superó a Austria para clasificar a los 16avos de final

La Selección Argentina se impuso 2-0 en Dallas a Austria y tiene casi todo listo para clasificar a los 16avos de final del Mundial

22 de junio 2026 · 13:38hs
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Messi la rompió y Argentina superó a Austria para clasificar a los 16avos de final

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@Argentina

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La Selección Argentina buscaba este lunes una nueva victoria que le permita quedar cerca de clasificarse a los 16avos del Mundial 2026 enfrentando a Austria por la segunda fecha del Grupo J. En un partido de dientes apretados, dos genialidades de Lionel Messi fueron decisivas para el triunfo 2-0.

El encuentro se jugó en el estadio Dallas Stadium, fue controlado por el egipcio Amin Mohamad Omar y televisado por ESPN, DSports, Telefe y la TV Pública.

Argentina tuvo la chance de ponerse arriba a los 7, pero Lionel Messi falló el penal. Una situación que generó un shock y demandó de varios minutos para reponerse a nivel general.

A los 37' y, tras ser paciente y hacer tenencia, Argentina quebró la resistencia austríaca con un golazo de Messi, que estaba intacto y más determinante que nunca.

Segundo tiempo

Para el complemento Argentina salió sin cambios. Austria es el que adelanta en busca de la igualdad. Un partido que fue de dientes apretados y por momentos tenso. Es así como a los 18' Scaloni comenzó a mover el banco con los ingresos de Nico González y Julián Álvarez. Llegando a los 35' entran Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes.

Todas variantes que le hicieron más que bien al equipo, porque el rival no pudo tener más la pelota y las acciones que estaba generando. Pero quedaba una bala más y llegó cuando no faltaba nada.

Sobre la hora, llegó el 2-0 de Messi tras una serie de rebotes para coronar otro partido histórico. No hubo tiempo para más y Argentina se impuso 2-0 para lobrar la clasificación a los 16avo de final. Messi, máximo artillero en la historia de los Mundiales.

Formaciones de Argentina y Austria

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart y David Alaba; Kevin Danso, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Romano Schmid, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer; y Michael Gregoritsch. DT: Ralf Rangnick.

Goles: PT 37' Lionel Messi (A) y ST 49' Lionel Messi (A).

Estadio: Dallas Stadium.

Árbitro: Amin Mohamad Omar (Egipto).

VAR: Diego Sánchez (España).

Argentina Austria Mundial
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