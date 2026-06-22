El uno por uno de la Selección Argentina en el triunfo ante Austria

Con otra actuación soberbia de Lionel Messi, Argentina venció a Austria y se clasificó a los 16avos del Mundial

Emiliano Martínez (6): No tuvo demasiado trabajo, pero se mostró seguro tapando un tiro libre y descolgando algunos centros frontales. Otra valla invicta para el Dibu en el arco de la selección argentina.

Nahuel Molina (5): Mostró algunas dificultades cuando lo encararon, ya que Austria decidió atacar por su sector. Debe mejorar y eso lo logrará con con el correr de los partidos, dado que venía inactivo por una lesión.

Cristian Romero (5): No está en su nivel habitual producto de la inactividad con la que llegó al Mundial. Le falta el timming que lo caracteriza, aún así es importante por lo que transmite, salió reemplazado por una molestia en la rodilla.

Lisandro Martínez (7): En los dos partidos que jugó Argentina demostró ser el defensor más confiable, sobrio en la marca y muy importante en la salida limpia por abajo, su precisión es clave para que el equipo salga jugando.

Facundo Medina (6): Viene cumpliendo, importante en el primer gol con el centro atrás que dejó pasar Almada y que terminó definiendo Messi. Pasó poco al ataque, pero en esa acción lo hizo muy bien y en la marca alternó aciertos con pocos errores.

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Rodrigo De Paul (5): No fue su mejor partido, quizás le faltó mayor movilidad por la banda, ante un rival que corrió mucho. El sacrificio de siempre, pero en este caso sin el juego que suele aportar.

Alexis Mac Allister (6): Tiene mucho más para dar, es un jugador con gran técnica y que juega a un toque, pero en este Mundial además tiene la responsabilidad de ser el volante más retrasado y eso a veces lo perjudica.

Enzo Fernández (7): Apareció en toda su dimensión, jugó con soltura, pasando el balón de manera correcta y haciéndose eje para hacer circular la pelota.

Thiago Almada (6): Clave en dejar pasar la pelota para el primer gol de Messi. Apareció en cuentagotas, pero cuando lo hace es importante para el equipo.

Lionel Messi (9): Dos goles para darle la victoria y el pase a 16avos, cinco en dos partidos, está en su mejor versión con la camiseta del seleccionado. No arrancó bien errando el penal y fallando en dos definiciones, pero después hizo todo bien.

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Lautaro Martínez (5): Le cometieron el penal que terminó fallando Messi. Después de esa acción no tuvo ninguna chance de frente al arco, le está costando marcar y nuevamente fue reemplazado en la etapa complementaria.

Nicolás Otamendi (6): Entró concentrado, a despejar de forma expeditiva y sin complicarse. Si bien perdió el puesto, está claro que puede ser titular.

Nicolás González (-): Al igual que en el partido ante Argelia, su ingreso fue positivo, es un jugador que se destaca cuando el equipo juega de contra y debe ordenarse en el retroceso. Esa función la cumple de forma correcta.

Julián Álvarez (-): Con el correr de los partidos irá mejorando, aún le falta rodaje luego de estar más de 40 días sin jugar. Le quedó un mano a mano en el final que se lo tapó el arquero y luego derivó en el gol de Messi.

Leandro Paredes (-): Sumó sus primeros minutos en el Mundial, luego del desgarro que había sufrido. Estuvo presente en la jugada del segundo gol acompañando al equipo en ataque.

Nicolás Tagliafico (-): Al igual que Paredes, jugó sus primeros minutos en la competencia y mostró su habitual concentración en la marca para cerrar su sector.