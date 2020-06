"Me siento bien, solo me duele un poco la espalda y detrás de los ojos"

Un caso de Covid-19 positivo fue detectado en las últimas horas en la localidad de Cayastá. Se trata de un hombre, transportista, que en los últimos días viajó a Buenos Aires. Tanto el contagiado, como toda su familia, ya fueron aislados tras conocerse el resultado del hisopado en laboratorio.

En un mensaje de WhatsApp a un grupo de amigos, la persona en cuestión confirmó con un mensaje de audio el resultado positivo y dijo sentirse bien pese a manifestar algunas dolencias propias de una gripe.

"Buenas muchachos, les quiero avisar antes que se enteren por boca de otros, que di positivo de coronavirus", comenzó relatando el hombre en el mensaje de audio. "Yo estoy bien, me siento rebién; solo me duele un poco la espalda y detrás de los ojos, pero fiebre no hice", continúa relatando.

"Ahora me tengo que aislar por dos semanas dentro de mi casa, pero en una pieza aparte. Mi familia está bien y nadie presenta síntomas", finalizó el hombre en un escueto mensaje de voz a un grupo de amigos de Cayastá.

Por su parte, desde el Hospital Samco de Cayastá, pidieron "extremar cuidados para preservar la seguridad sanitaria". Señalaron además que es primordial "reforzar el distanciamiento social para prevenir mayores contagios".