Colapinto lamentó un error en la clasificación de Austria: "Podría haber sido mejor"

El argentino Franco Colapinto (Alpine) analizó su rendimiento en el la previa de Austria y dijo que cometió un error que le costó largar desde el puesto 16

La clasificación para el Gran Premio de Austria de F1 dejó un gusto amargo para Franco Colapinto . Después de un fin de semana en el que Alpine había mostrado señales alentadoras, el piloto argentino no logró cerrar una buena vuelta en la Q2 y deberá largar desde el puesto 16 en el Red Bull Ring.

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El pilarense llegaba con expectativas de meterse más arriba en la grilla tras la evolución que había mostrado el equipo durante las prácticas, pero un inconveniente en el inicio de su intento definitivo cambió por completo el panorama.

La reflexión de Colapinto

"Una pena, el auto andaba bien, estábamos un poco mejor, un poco más competitivos. Podría haber sido una mejor qualy", expresó Colapinto apenas finalizó la sesión, sin ocultar su desilusión.

El argentino también explicó qué sucedió en la primera curva, donde perdió gran parte de sus posibilidades de mejorar el tiempo. "Me equivoqué en la curva 1. Creo que frené un poco fuerte, no sé si bloqueé atrás o qué pasó y tuvo un snap muy grande. Así que no pude hacer la vuelta en Q2. Fue una lástima porque en Q1 estábamos bastante bien. No fue una buena Q2", analizó.

Más allá de ese error, el rendimiento general de Alpine dejó algunas señales positivas. Pierre Gasly terminó 11°, muy cerca de ingresar a la Q3, una muestra de que la escudería francesa dio un pequeño salto de calidad respecto a las últimas carreras.

La reacción de Franco Colapinto tras la clasificación pic.twitter.com/yca3nSNUPe — Alpine Club (@alpineclub_esp) June 27, 2026

Sin embargo, el equipo todavía continúa un escalón por debajo de los protagonistas del campeonato y sigue buscando la regularidad necesaria para pelear por posiciones más importantes.