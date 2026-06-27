Con Diego Santilli en carrera, el gobierno prepara una salida "ordenada" de Adorni

El presidente recibirá este sábado al jefe de Gabinete para formalizar su renuncia. Diego Santilli aparece como el principal candidato

Milei prepara la salida de Adorni y una nueva etapa para la jefatura de gabinete

La Casa Rosada prepara el anuncio de la renuncia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la crisis política que atraviesa el gobierno por las denuncias que involucran al funcionario y tras varios meses de creciente desgaste dentro del oficialismo.

Según pudo trascendió, el presidente Javier Milei recibirá este sábado por la tarde a Adorni en la Quinta de Olivos para formalizar su salida. La intención del gobierno es comunicar la decisión antes del partido que la Selección argentina disputará frente a Jordania por el Mundial 2026.

La salida marcará un cambio de estrategia del presidente, que hasta ahora había respaldado públicamente a Adorni pese a la presión política y judicial que enfrentaba.

Una salida que se aceleró en las últimas horas

De acuerdo con las fuentes consultadas por Noticias Argentinas, la decisión comenzó a tomar forma a medida que avanzaban los cuestionamientos contra el jefe de Gabinete y crecían las dificultades del oficialismo para sostenerlo políticamente.

En las últimas semanas, distintos sectores de la oposición impulsaron pedidos de interpelación en el Congreso, mientras algunos aliados del Gobierno también comenzaron a reclamar su apartamiento.

En ese contexto, la continuidad de Adorni quedó cada vez más comprometida.

Fuentes de la Casa Rosada sostienen que la renuncia será "consensuada", aunque admiten que el funcionario llegó a esta instancia después de varios meses de cuestionamientos públicos.

El rol de Karina Milei

Siempre según las versiones recogidas por Noticias Argentinas, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tuvo un papel central en las conversaciones que desembocaron en la salida del jefe de Gabinete.

Las mismas fuentes señalaron que durante las últimas horas se produjeron movimientos internos que terminaron por acelerar una definición que hasta hace pocos días parecía postergada.

El presidente, que se encontraba fuera del país, regresó en las últimas horas y será quien reciba personalmente la renuncia de Adorni en la residencia de Olivos.

Diego Santilli, el nombre que suena para sucederlo

Mientras se espera la oficialización de la salida, en el gobierno ya trabajan en la sucesión.

El principal candidato es el actual ministro del Interior, Diego Santilli, quien llegó al gabinete en octubre de 2025 tras la salida de Guillermo Francos y consolidó desde entonces un vínculo de confianza con Milei, Karina Milei y el asesor Santiago Caputo.

Según las fuentes consultadas, el anuncio de su designación podría realizarse durante el domingo, mientras que la jura quedaría prevista para los próximos días.

De concretarse, Santilli asumiría con el desafío de recuperar el diálogo político con el Congreso y descomprimir la crisis que atravesó el gobierno durante los últimos meses.