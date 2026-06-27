La industria metalúrgica santafesina opera al 40% de su capacidad por la falta de consumo interno

El dirigente de la Federación Industrial de Santa Fe, Mariano Ferrazzin, afirmó que la producción continúa en retroceso, se perdieron más de 2.000 empleos industriales y la recuperación no llegará sin incentivos al mercado interno.

La industria santafesina continúa atravesando un escenario complejo y, pese a la estabilidad macroeconómica alcanzada por el Gobierno nacional, desde el sector aseguran que todavía no aparecen señales concretas de recuperación. La combinación de bajo consumo interno , caída de la producción, pérdida de competitividad y reducción del empleo mantiene en alerta a las empresas manufactureras de la provincia.

En una entrevista con LT10 , el tesorero de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) , Mariano Ferrazzin , sostuvo que el principal obstáculo para la actividad sigue siendo la falta de demanda.

"Hay un consumo muy deprimido, un consumo que no levanta y que tampoco tiene los estímulos necesarios en el mercado interno para que ocurra", afirmó.

Fisfe reclamó incentivos para reactivar la industria

Ferrazzin reconoció que durante el inicio de la actual gestión nacional hubo avances en materia de estabilización económica, aunque consideró que esa etapa ya debería dar paso a políticas destinadas a fortalecer la producción.

"Uno entendía un plan de shock para estabilizar la economía, pero a esta altura es muy difícil sostener esta situación sin ningún incentivo para el mercado interno", expresó.

El dirigente industrial también cuestionó que las medidas adoptadas hasta el momento no hayan favorecido el desarrollo de la producción con valor agregado en el país.

Como ejemplo, señaló que algunos grandes proyectos de inversión incorporan infraestructura completamente importada. "Hoy nos encontramos con proyectos que traen hasta las casas y los obradores importados desde China", remarcó.

La metalurgia, el sector más golpeado en Santa Fe

Uno de los datos que más preocupa a la entidad es la situación de la industria metalúrgica, una de las actividades con mayor peso dentro del entramado productivo santafesino.

Según explicó Ferrazzin, actualmente solo cuatro de cada diez máquinas están funcionando, un nivel que refleja la fuerte caída de la actividad. "Cuando uno analiza la industria de Santa Fe, tener una rama como la metalmecánica tan caída es muy impactante", sostuvo.

Además, indicó que otros sectores como indumentaria y calzado también atraviesan dificultades, aunque aclaró que la mayor preocupación está puesta en la metalurgia por la cantidad de empresas y puestos de trabajo que genera en la provincia.

"La industria ya no está aguantando"

Consultado sobre cuánto tiempo puede sostenerse el actual escenario, el referente de Fisfe fue contundente. "La industria ya no está aguantando."

En ese sentido, recordó que la actividad industrial acumula una caída cercana al 18% respecto de 2022, situación que, según explicó, implica una pérdida constante de capacidad productiva. "Estamos perdiendo demasiada densidad industrial", afirmó.

Asimismo, advirtió que algunos indicadores pueden ocultar una realidad aún más preocupante, ya que numerosas empresas mantienen su nivel de facturación mediante la comercialización de productos importados en reemplazo de la producción nacional.

El pedido de las pymes industriales al Gobierno nacional

Desde Fisfe insisten en la necesidad de implementar medidas tributarias que permitan aliviar la situación de las pequeñas y medianas empresas.

Entre las propuestas presentadas figura la posibilidad de generar incentivos vinculados al IVA, permitiendo que determinadas cargas tributarias puedan descontarse de ese impuesto.

"Venimos planteando incentivos para la industria vinculados al IVA y a la capacidad que tengan las pymes de descontar cargas tributarias. Por el momento, el Gobierno nacional no está recibiendo ninguna de estas propuestas", lamentó.

Caída del empleo y elevada capacidad ociosa

Otro de los indicadores que preocupa al sector industrial es el empleo. Ferrazzin señaló que durante el último año se perdieron más de 2.000 puestos de trabajo en la actividad industrial de manera interanual, aunque aclaró que el ritmo de la caída comenzó a desacelerarse debido al fuerte ajuste que ya realizaron muchas empresas.

En cuanto a la capacidad instalada, sostuvo que la situación continúa siendo delicada. En la industria metalúrgica del Gran Rosario, el nivel de utilización ronda apenas el 40%, mientras que el promedio nacional se ubica cerca del 50%, valores que calificó como "muy bajos" para sostener el aparato productivo.

Además, indicó que más de la mitad de las ramas industriales santafesinas registraron caídas interanuales durante abril.

Sin expectativas de una recuperación inmediata

De cara al segundo semestre, el dirigente evitó mostrarse optimista y sostuvo que aún no observa señales que permitan anticipar un cambio de tendencia.

"No me gustaría sonar pesimista porque los industriales solemos ser optimistas, pero la UIA ya registró en mayo una nueva caída cercana a cinco puntos. Va a ser muy difícil romper esa inercia si no aparecen incentivos suficientes, y hoy no veo una propuesta del Estado nacional para modificar esa tendencia", concluyó.

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