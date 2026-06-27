Detuvieron a un hombre que atacó con un hacha a la amiga de su pareja en Sauce Viejo

La víctima sufrió politraumatismo tras recibir un golpe en la cabeza con el filo del arma. La causa se investiga como tentativa de femicidio.

Un hombre de 44 años fue aprehendido en la madrugada de este sábado luego de golpear a una mujer en la cabeza con el filo de un hacha en el interior de una vivienda de Sauce Viejo . La víctima sufrió heridas de consideración y quedó internada con politraumatismo.

El ataque ocurrió después de las cuatro en una vivienda ubicada en inmediaciones de la esquina que forman las calles 6 y 31 de Sauce Viejo. Tras una denuncia que alertaba sobre un hombre que estaba atacando a una mujer, oficiales de la Subcomisaría 13° se hicieron presentes en el lugar y aprehendieron a E.A.B., de 44 años .

El hombre habría golpeado a la víctima —amiga de su pareja— en la cabeza con el filo de un hacha de 85 centímetros de largo, que posteriormente fue secuestrada por el personal policial en la vivienda del agresor. Las circunstancias que desencadenaron el ataque son materia de investigación.

Diagnóstico médico

La mujer fue trasladada a un centro asistencial, donde el personal médico constató que presentaba traumatismo cráneo-encefálico y heridas cortantes múltiples, cuadro que requirió asistencia médica inmediata.

Investigación

Desde la fuerza policial informaron lo sucedido —la denuncia recibida en la central 911, la actuación en el lugar, la asistencia a la víctima, la aprehensión del agresor y el secuestro del arma— a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe. A su vez, se dio intervención a la fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó que el presunto agresor continúe privado de su libertad, que sea revisado en Medicina Legal y que, una vez identificado, se le forme causa por el delito de lesiones dolosas en contexto de violencia de género.

La causa continúa en etapa investigativa. Se aguarda la evolución del estado de salud de la víctima, mientras se llevan adelante nuevas medidas probatorias para esclarecer la mecánica del hecho y determinar la calificación penal definitiva, que podría derivar en una tentativa de femicidio.