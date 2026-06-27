Uno Santa Fe | Policiales | hombre

Detuvieron a un hombre que atacó con un hacha a la amiga de su pareja en Sauce Viejo

La víctima sufrió politraumatismo tras recibir un golpe en la cabeza con el filo del arma. La causa se investiga como tentativa de femicidio.

Juan Trento

Por Juan Trento

27 de junio 2026 · 17:54hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Detuvieron a un hombre que atacó con un hacha a la amiga de su pareja en Sauce Viejo

gentileza

Un hombre de 44 años fue aprehendido en la madrugada de este sábado luego de golpear a una mujer en la cabeza con el filo de un hacha en el interior de una vivienda de Sauce Viejo. La víctima sufrió heridas de consideración y quedó internada con politraumatismo.

El ataque ocurrió después de las cuatro en una vivienda ubicada en inmediaciones de la esquina que forman las calles 6 y 31 de Sauce Viejo. Tras una denuncia que alertaba sobre un hombre que estaba atacando a una mujer, oficiales de la Subcomisaría 13° se hicieron presentes en el lugar y aprehendieron a E.A.B., de 44 años.

El hombre habría golpeado a la víctima —amiga de su pareja— en la cabeza con el filo de un hacha de 85 centímetros de largo, que posteriormente fue secuestrada por el personal policial en la vivienda del agresor. Las circunstancias que desencadenaron el ataque son materia de investigación.

Diagnóstico médico

La mujer fue trasladada a un centro asistencial, donde el personal médico constató que presentaba traumatismo cráneo-encefálico y heridas cortantes múltiples, cuadro que requirió asistencia médica inmediata.

Investigación

Desde la fuerza policial informaron lo sucedido —la denuncia recibida en la central 911, la actuación en el lugar, la asistencia a la víctima, la aprehensión del agresor y el secuestro del arma— a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe. A su vez, se dio intervención a la fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó que el presunto agresor continúe privado de su libertad, que sea revisado en Medicina Legal y que, una vez identificado, se le forme causa por el delito de lesiones dolosas en contexto de violencia de género.

La causa continúa en etapa investigativa. Se aguarda la evolución del estado de salud de la víctima, mientras se llevan adelante nuevas medidas probatorias para esclarecer la mecánica del hecho y determinar la calificación penal definitiva, que podría derivar en una tentativa de femicidio.

hombre Sauce Viejo hacha
Noticias relacionadas
murio el hombre de 29 anos que habia sido baleado en barrio villa hipodromo

Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Dos detenidos, armas y dólares secuestrados en un procedimiento policial

Aprehendieron a dos jóvenes de 21 años con dos armas de guerra y 6.000 dólares durante un control en el macrocentro de Santa Fe

Emboscada y brutal asesinato en Santo Tomé: acribillaron a un hombre de 39 años dentro de una camioneta

Emboscada y brutal asesinato en Santo Tomé: acribillaron a balazos a un hombre de 39 años dentro de una camioneta

cayeron presos tres hombres por el crimen de walter carbone ocurrido en el barrio villa hipodromo

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Lo último

Unión acelera ventas para levantar las inhibiciones y avanzar en el armado del plantel

Unión acelera ventas para levantar las inhibiciones y avanzar en el armado del plantel

Renunció Manuel Adorni: habló de carnicería mediática y explicó por qué deja el gobierno

Renunció Manuel Adorni: habló de "carnicería mediática" y explicó por qué deja el gobierno

La industria metalúrgica santafesina opera al 40% de su capacidad por la falta de consumo interno

La industria metalúrgica santafesina opera al 40% de su capacidad por la falta de consumo interno

Último Momento
Unión acelera ventas para levantar las inhibiciones y avanzar en el armado del plantel

Unión acelera ventas para levantar las inhibiciones y avanzar en el armado del plantel

Renunció Manuel Adorni: habló de carnicería mediática y explicó por qué deja el gobierno

Renunció Manuel Adorni: habló de "carnicería mediática" y explicó por qué deja el gobierno

La industria metalúrgica santafesina opera al 40% de su capacidad por la falta de consumo interno

La industria metalúrgica santafesina opera al 40% de su capacidad por la falta de consumo interno

Detuvieron a un hombre que atacó con un hacha a la amiga de su pareja en Sauce Viejo

Detuvieron a un hombre que atacó con un hacha a la amiga de su pareja en Sauce Viejo

Con el impulso de Galnares, tercer año consecutivo del Mes del Ambiente en la Legislatura

Con el impulso de Galnares, tercer año consecutivo del Mes del Ambiente en la Legislatura

Ovación
Con una formación alternativa, Argentina cierra la fase de grupos ante Jordania

Con una formación alternativa, Argentina cierra la fase de grupos ante Jordania

Dónde queda y cómo es Cabo Verde, próximo rival de Argentina en el Mundial

Dónde queda y cómo es Cabo Verde, próximo rival de Argentina en el Mundial

El camino de Argentina en el Mundial: rival confirmado y el cuadro rumbo a la final

El camino de Argentina en el Mundial: rival confirmado y el cuadro rumbo a la final

Los jugadores de Argentina que llegan en capilla para jugar contra Jordania

Los jugadores de Argentina que llegan en capilla para jugar contra Jordania

Colapinto lamentó un error en la clasificación de Austria: Podría haber sido mejor

Colapinto lamentó un error en la clasificación de Austria: "Podría haber sido mejor"

Policiales
Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Escenario
Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe