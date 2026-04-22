El operativo se realizó en el paraje "La Hiedra". Un hombre con complicaciones postquirúrgicas fue rescatado tras recorrer 8 km de caminos bajo agua. En paralelo, Salud despliega un operativo casa por casa para entregar 425 dosis de profilaxis contra la leptospirosis.

Rescate extremo en Villa Minetti: evacuaron en un tractor a un paciente aislado por las inundaciones

En el marco de la emergencia hídrica que afecta al norte provincial, producto de las intensas lluvias ocurridas en los últimos días, el Comité Operativo de Emergencias (COE) llevó adelante un operativo especial para rescatar a un hombre que se encontraba aislado en el paraje La Hiedra, en Villa Minetti , sin acceso por los anegamientos.

La intervención se activó tras el llamado de un familiar que alertó sobre el estado de salud del paciente, recientemente intervenido quirúrgicamente, quien presentaba fuertes dolores en las piernas, fiebre y signos de inflamación. De inmediato, se articuló un trabajo conjunto entre el sistema de salud -con participación del hospital local, el SIES 107 y la Región de Salud-, Bomberos Voluntarios, Protección Civil y la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

Operativo urgente

Luego de una primera evaluación médica a distancia, realizada mediante imágenes y comunicaciones en tiempo real, se definió el traslado urgente. Para ello, se montó un operativo con un tractor y un chatón de la municipalidad que permitió ingresar al sector afectado, ubicado a unos 7 u 8 kilómetros por caminos rurales completamente anegados.

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En simultáneo, un equipo de la EPE fue trasladado para restablecer el suministro eléctrico en la zona. Una vez en el paraje, el equipo logró acceder al domicilio, estabilizar al paciente y concretar su evacuación. El traslado continuó hasta el cuartel de Bomberos, donde una ambulancia aguardaba para completar la derivación.

El hombre fue evaluado en el Samco local y posteriormente trasladado a un efector privado de la ciudad de Santa Fe para continuar con la atención.

Despliegue sanitario en territorio

Este operativo se enmarca en un abordaje integral que el Gobierno de la Provincia despliega en Villa Minetti tras las intensas lluvias que provocaron anegamientos en gran parte de la localidad.

En coordinación con el COE, equipos de la Región de Salud Ceres, el Samco local, el hospital de Tostado y el SIES 107, junto a la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud, realizaron operativos casa por casa en los barrios más afectados, con foco en la prevención y el control de enfermedades.

Durante estas jornadas, se entregaron 425 dosis de profilaxis para leptospirosis, pastillas potabilizadoras de agua y medicación para pacientes con enfermedades crónicas, garantizando la continuidad de tratamientos. Además, se distribuyeron repelentes elaborados por el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), reforzados con nuevos envíos directamente a la localidad este miércoles.

La directora provincial de Prevención y Promoción de la Salud, Analía Chumpitaz, explicó: “Recorrimos casa por casa, relevamos situaciones de salud y explicamos a las familias cómo prevenir la leptospirosis y estar atentos a síntomas en los próximos 7 a 15 días”.

Las tareas incluyeron el control de esquemas de vacunación y la aplicación domiciliaria de dosis antitetánicas y antigripales. En este sentido, la funcionaria destacó el alto nivel de inmunización contra la gripe, detectado en los grupos de riesgo de la localidad. El operativo contó además con la colaboración de estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), quienes se encontraban realizando su Práctica Final Obligatoria y se integraron a la asistencia en el ámbito rural.

Situación monitoreada

Desde Protección Civil de la Provincia se informó además que, si bien persiste la inestabilidad climática, la situación en Villa Minetti se encuentra constantemente monitoreada y muestra actualmente descenso del nivel del agua dentro de la localidad.

Se realizaron relevamientos de las defensas que protegen a la localidad y un monitoreo permanente del caudal hídrico proveniente de Santiago del Estero. Además, se dispuso un operativo de evaluación aérea con drones de la Policía provincial, junto a Recursos Hídricos y Protección Civil, para relevar el estado de las defensas y la evolución del agua.

Aunque el agua descendió, el número de evacuados se mantiene en 21 personas -en algunos casos, hasta poder concretar la limpieza de los hogares-, mientras continúan también las tareas de bombeo, asistencia y seguimiento sanitario en toda la zona.