El cuñado de Fiorella Furlán, la joven que es intensamente buscada desde el sábado en Paraná, reveló el diálogo que la joven pudo mantener con su padre cuando, desde el interior del auto y mientras era arrastrada por las aguas del arroyo Antoñico.

Diego González es marido de Flavia, una de las hermanas de Fiorella, y en diálogo con TN contó que la joven alcanzó a comunicarse telefónicamente con su padre el sábado cuando, en medio del temporal, el agua comenzó a arrastrar su auto hacia el arroyo Antoñico.

"Papá, el agua me esta llevando el auto", alcanzó a decirle, según relató González. También logró explicarle al padre el lugar exacto donde la llevaba el agua: "Él pudo indicarle que salga como sea, que rompa un vidrio y ella le decía que no podía, que la puerta estaba trabada, que no podía bajarse, y ahí se corta la comunicación", reveló el cuñado de Fiorella.

“El padre salió disparado, no supimos más nada hasta que la Policía encontró el auto”, relató el consultado.

“Es una pesadilla, la familia no puede más. Lo único que queremos es que busquen hasta las últimas consecuencias, no dejen de buscar a Fiorella”, pidió el cuñado de la joven en nombre de la familia y agradeció a todas las personas que han colaborado durante los rastrillajes.