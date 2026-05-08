Unión viaja en vuelo chárter a Mendoza y su vuelta es una incógnita

Este viernes por la tarde, el plantel de Unión viaja en vuelo chárter a Mendoza y el retorno dependerá del resultado ante Independiente Rivadavia

El plantel de Unión viaja este viernes en vuelo chárter con destino a Mendoza.

El plantel rojiblanco entrenó este viernes por la mañana en el predio Casa Unión y por la tarde estará viajando en vuelo chárter rumbo a Mendoza para jugar ante Independiente Rivadavia.

Lo cierto es que la vuelta del plantel está supeditada al resultado que obtenga ante el elenco mendocino . Más allá de que el retorno no será inmediato.

Teniendo en cuenta que el partido arrancará a las 21.30 y puede extenderse en caso de suplementario, la delegación rojiblanca, que incluye plantel, cuerpo técnico y dirigentes emprenderá la vuelta el domingo a las 10.

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Pero el destino dependerá del resultado. Y es que si Unión queda eliminado, la delegación volverá a Santa Fe, pero si el Tate gana, viajaría directamente a Córdoba.

Sucede que en caso de avanzar, Unión tendría que jugar cuartos de final el martes, ante Talleres o Belgrano, de allí que aún resta definir esa cuestión.