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Unión viaja en vuelo chárter a Mendoza y su vuelta es una incógnita

Este viernes por la tarde, el plantel de Unión viaja en vuelo chárter a Mendoza y el retorno dependerá del resultado ante Independiente Rivadavia

Ovación

Por Ovación

8 de mayo 2026 · 12:33hs
El plantel de Unión viaja este viernes en vuelo chárter con destino a Mendoza.

Prensa Unión

El plantel de Unión viaja este viernes en vuelo chárter con destino a Mendoza.

El plantel rojiblanco entrenó este viernes por la mañana en el predio Casa Unión y por la tarde estará viajando en vuelo chárter rumbo a Mendoza para jugar ante Independiente Rivadavia.

Unión viaja a Mendoza y se queda hasta el domingo

Lo cierto es que la vuelta del plantel está supeditada al resultado que obtenga ante el elenco mendocino. Más allá de que el retorno no será inmediato.

Teniendo en cuenta que el partido arrancará a las 21.30 y puede extenderse en caso de suplementario, la delegación rojiblanca, que incluye plantel, cuerpo técnico y dirigentes emprenderá la vuelta el domingo a las 10.

LEER MÁS: Unión podría contar con la dupla de ataque para visitar a Independiente Rivadavia

Pero el destino dependerá del resultado. Y es que si Unión queda eliminado, la delegación volverá a Santa Fe, pero si el Tate gana, viajaría directamente a Córdoba.

Sucede que en caso de avanzar, Unión tendría que jugar cuartos de final el martes, ante Talleres o Belgrano, de allí que aún resta definir esa cuestión.

Unión Mendoza chárter
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