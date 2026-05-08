El plantel rojiblanco entrenó este viernes por la mañana en el predio Casa Unión y por la tarde estará viajando en vuelo chárter rumbo a Mendoza para jugar ante Independiente Rivadavia.
Unión viaja en vuelo chárter a Mendoza y su vuelta es una incógnita
Este viernes por la tarde, el plantel de Unión viaja en vuelo chárter a Mendoza y el retorno dependerá del resultado ante Independiente Rivadavia
Por Ovación
Unión viaja a Mendoza y se queda hasta el domingo
Lo cierto es que la vuelta del plantel está supeditada al resultado que obtenga ante el elenco mendocino. Más allá de que el retorno no será inmediato.
Teniendo en cuenta que el partido arrancará a las 21.30 y puede extenderse en caso de suplementario, la delegación rojiblanca, que incluye plantel, cuerpo técnico y dirigentes emprenderá la vuelta el domingo a las 10.
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Pero el destino dependerá del resultado. Y es que si Unión queda eliminado, la delegación volverá a Santa Fe, pero si el Tate gana, viajaría directamente a Córdoba.
Sucede que en caso de avanzar, Unión tendría que jugar cuartos de final el martes, ante Talleres o Belgrano, de allí que aún resta definir esa cuestión.