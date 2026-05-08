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Lionel Messi: "Por delante de Argentina hay otros favoritos"

Lionel Messi habló sobre los candidatos a ganar el Mundial y dijo que hay otros equipos por encima de la Selección Argentina

8 de mayo 2026 · 10:57hs
Lionel Messi dijo que Argentina no es la principal candidata a ganar el Mundial.

Lionel Messi dijo que Argentina no es la principal candidata a ganar el Mundial.

Hasta ahora, más allá de las incontables preguntas que le hicieron al respecto, Lionel Messi nunca, jamás, confirmó su presencia en el Mundial 2026. Pero está claro que, como genio competitivo, no piensa perdérselo. Se prepara para lo que probalmente sea su último baile con la Selección Argentina con 39 años (los cumplirá en medio de la competencia) y el anhelo de abrazar otra vez la gloria está intacto. Aunque también se sinceró y admitió que no son los principales candidatos.

El análisis de Lionel Messi

"Hay que ilusionarse, como se ilusiona siempre el argentino cada vez que hay una competición oficial, sea Copa América o Mundial, pero también saber que por delante nuestro hay otros favoritos, que llegan mejor como grupo y selección", analizó Leo en el programa Lo del Pollo.

Sus declaraciones, con los pies sobre la tierra y lejos de contagiarse de la euforia mundialista, sirven para identificar en dónde está parada la Selección de cara a la Copa del Mundo. No es favorita, como en Qatar, pero el N°10 avisó que todos dejarán hasta el alma por el bicampeonato: "Esta Argentina siempre va a ir a competir y dar el máximo como hizo desde que está este grupo junto".

En cuanto a los aspirantes al título, aquellos combinados que están un escalón por encima de la Albiceleste, Messi respondió con la misma velocidad que lo hace en la cancha: "Hoy por hoy, Francia se ve muy bien otra vez. Tiene muchísimos jugadores de un gran nivel. Creo que España, Brasil, que si bien hace un tiempito no está en su mejor momento siempre es candidata y tiene los jugadores para pelear en todas las competiciones oficiales".

Ya con el cassette puesto, el crack de Inter Miami cerró su análisis a poco más de un mes para que ruede la pelota: "Después un poco que decimos las mismas. Alemania, Inglaterra, las grandes potencias... Portugal tiene una selección muy competitiva y buena también. Y después siempre aparece alguna sorpresa...".

Lionel Messi Argentina Mundial
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