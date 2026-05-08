Ignacio Antonio: "Todos los rivales contra Colón se juegan un poquito más"

El volante sabalero Ignacio Antonio habló sobre el presente de Colón y de la exigencia que implica ponerse la camiseta rojinegra

Luego de tres empates consecutivos, Colón está más obligado que nunca a ganar el domingo cuando reciba a All Boys. Y en la previa a este partido, el que habló fue el mediocampista Ignacio Antonio.

En charla con la Central Deportiva (Cadena 3 Santa Fe 101.7), el jugador opinó sobre la responsabilidad que implica jugar en Colón y del presente que atraviesa el equipo.

La confianza de Ignacio Antonio

"La camiseta de Colón es una camiseta muy pesada. Vine a un club grande de la Argentina y eso implica una exigencia muy grande. Pero hay un plantel maduro que entiende lo que nos estamos jugando" expresó.

Para luego agregar: "Vivir el aniversario de Colón ante la gente fue una cosa espectacular. Y por eso estoy feliz de pertenecer a este club enorme. Al ver toda esa gente te dan ganas de que sea el día del partido".

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En otro tramo de la charla, el mediocampista sabalero manifestó: "Todos los rivales contra nosotros se juegan un poquito más. Y por eso, la exigencia en Colón es mayor que en otros clubes".

Por último y pensando en lo que viene apuntó: "De local nos venimos haciendo muy fuertes. Es un torneo largo, parejo y hay que sumar en todo momento. El equipo se encuentra bien y es un equipo de cabeza fuerte".