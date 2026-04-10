Vacas vendidas dos veces: la Joya Agro acordó la compra tras la denuncia de robo

La novela que se desarrolla entre redes sociales y los tribunales santafesinos desde la denuncia del robo de 190 vacas al influencer La Joya Agro llegó este viernes a un punto clave. La Fiscalía aceptó un pedido para volver a vender los 161 animales que ya habían sido comprados por los propietarios del campo en el que están actualmente.

Bruno Riboldi había adelantado su plan de comercialización el último lunes, cuando publicó dos videos con su explicación de la maniobra que hizo Nicolás Coscia para trasladar la hacienda desde Santa Teresa hasta Chabás. En esta instancia confirmó que Luis Polimanti , titular del feedlot de destino, estaba dispuesto a realizar una nueva operación con el dueño del ganado para resolver el conflicto.

"Ayer me llegó un mail que me habilita a llevarme las vacas adonde quiera", comentó el agroinfluencer en cuanto a la comunicación judicial. Cuatro días después, el fiscal de Villa Constitución, Ramiro Martínez, dejó sin efecto el depósito judicial a nombre del titular.

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Las vacas de La Joya Agro se quedan en Chabás

Después de la presentación ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), Riboldi acordó la venta de las vacas recuperadas en el mismo lugar donde las halló el viernes 20 de marzo, dos días después de la denuncia contra el productor que estaba a cargo de engordarlas en Santa Teresa. Polimanti todavía no las había pagado y decidió darle el dinero directamente en vez de pasar por intermediarios.

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A pesar de esta decisión, la causa sobre defraudación por abuso de confianza sigue abierta. De hecho, no es el único frente de batalla judicial que se mantiene abierto. Fuentes oficiales le apuntaron a La Capital que también hay medidas pendientes en el fuero civil y comercial por la falta de pago de cheques como consecuencia de la investigación penal.

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Mientras tanto, Riboldi mantiene su discrepancia en cuanto a la calificación legal con la que imputaron a Coscia en Villa Constitución. "Lo agarraron robando y con todos los papeles. Todo se va a demostrar del juicio", anticipó.

El agroinfluencer aún quiere recuperar 29 vacas y apuntó contra el encargado del servicio de pastaje después de la mediática ruptura de su vínculo porque no quiere decir ni explicar nada sobre la hacienda. En el cierre de uno de los últimos videos que compartió a través de Instagram, aseguró: "Esta gente se dedica a estafar".

Bruno Riboldi criticó a Nicolás Coscia

Pasadas tres semanas desde que pidió ayuda para recuperar los animales, La Joya Agro no sólo espera una condena al productor santafesino al que le había encargado el engorde. "También se me debe una factura impaga de varios meses, grande. De ahí venían mis mensajes de chat diciendo que necesitaba la plata", comentó. Así se refirió a las capturas de pantalla de Whatsapp que presentó la defensa para argumentar que la venta se había ejecutado en el marco de una sociedad y por pedido del dueño del ganado.

Riboldi sostuvo que la consignataria Aguirre Vázquez SA también fue víctima de este conflicto porque "los Coscia no le querían devolver 267 millones de pesos en cheques". Al respecto, añadió: "El primero entraba ayer, era de $ 150.000.000, y entra otro dentro de 30 días".

Aunque el denunciante dijo que sufrió un robo, el MPA consideró que la comercialización de las vacas configuar un "abuso de la relación de confianza preexistente" entre ambos productores. El fiscal determinó que el imputado ocultó el destino real de la hacienda y usó documentos oficiales para encubrir la maniobra, algo que generó un perjuicio para el patrimonio de Agrotranquera SRL, la firma que tiene al influencer como socio gerente y accionista mayoritario.

Según la evidencia recabada por el fiscal Martínez, Coscia le vendió los animales a la consignataria el 25 de febrero, tres semanas antes de la denuncia. Los documentos de tránsito electrónico (DTE) emitidos por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en Máximo Paz indicaban que la hacienda pertenecía a Agroganadera del Este, pero el productor no tenía facultades para disponer de esos bienes.