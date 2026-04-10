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El partido diferente que jugará Mansilla en Unión contra Estudiantes

El arquero de Unión, Matías Mansilla, bicampeón con Estudiantes en 2024, será uno de los focos del duelo en el Jorge Luis Hirschi

Ovación

Por Ovación

10 de abril 2026 · 18:25hs
El partido diferente que jugará Mansilla en Unión contra Estudiantes

UNO Santa Fe | José Busiemi

El partido de este sábado, desde las 17.15, en el estadio UNO tendrá un condimento emocional fuerte. En medio de la expectativa, todas las miradas también apuntarán a Matías Mansilla, quien regresará a La Plata defendiendo el arco de Unión, con el que busca meterse en la pelea por la clasificación en la Zona A del Apertura.

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El guardameta conoce muy bien el escenario. Supo custodiar los tres palos de Estudiantes y fue parte de una etapa exitosa que incluyó la obtención de la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones en 2024. Por eso, su presencia promete generar un clima particular ante los hinchas que lo vieron consagrarse con la camiseta albirroja.

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El arquero de Unión tendrá un partido especial ante Estudiantes

Mansilla llegó al equipo dirigido por Leonardo Madelón a comienzos de este año, tras un breve paso por Atlético Tucumán. Más allá del cambio de camiseta, el vínculo con Estudiantes sigue latente: incluso acompañó al equipo como simpatizante en finales disputadas en Santiago del Estero y San Nicolás.

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Desde lo deportivo, el arquero de 30 años llega en un buen momento. En 13 partidos defendiendo el arco rojiblanco, logró mantener la valla invicta en seis ocasiones y recibió apenas 12 goles, números que lo posicionan como una garantía para un Unión que pelea por ingresar entre los mejores ocho.

Mansilla.jpg

Con contrato perteneciente a Estudiantes y retorno previsto para finales de 2026, el reencuentro en 1 y 57 podría incluir un reconocimiento especial de la gente, que guarda un grato recuerdo del bicampeón. Un partido con puntos importantes en juego y, además, con una historia emotiva bajo los tres palos.

Unión Estudiantes Matías Mansilla
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