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Peverengo ratificó la sanción a Colón y no descartó revisarla: "Hubo una falla y se reconoce"

El director de Seguridad en Eventos Masivos de, Fernando Peverengo, afirmó que la sanción a Colón sigue, pero que podría repensarse para el duelo con Godoy Cruz

Ovación

Por Ovación

10 de abril 2026 · 15:50hs
Peverengo ratificó la sanción a Colón y no descartó revisarla: Hubo una falla y se reconoce

UNO Santa Fe | José Busiemi

El director provincial de Seguridad en Eventos Masivos de Santa Fe, Fernando Peverengo, se refirió a la sanción que recae sobre Colón tras la aparición de una bandera intimidante en la cabecera norte alta durante el partido ante San Miguel. El funcionario explicó los alcances de la medida y dejó abierta la puerta a una posible revisión.

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La resolución administrativa está firme. Es cierto que se filtró una foto y recogimos el guante. Hay que ser receptivos cuando uno se equivoca”, señaló.

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Posible revisión de la medida para Colón

Peverengo indicó que el comportamiento del público será clave para analizar una eventual flexibilización. “Vamos a analizar el fin de semana cómo transcurre el partido y, si no hay situaciones anómalas, vamos a repensar la medida para el encuentro ante Godoy Cruz, donde desde el club pidieron al menos que puedan ingresar los instrumentos”, comentó.

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"Hubo una falla, se reconoce, pero eso no invalida que la bandera ingres&oacute;", dijo Peverengo sobre la sanci&oacute;n a Col&oacute;n.

"Hubo una falla, se reconoce, pero eso no invalida que la bandera ingresó", dijo Peverengo sobre la sanción a Colón.

El funcionario también aclaró que la decisión no afecta al estadio completo. “Es el único lugar del estadio que está vedado. El resto funciona con total normalidad. Seguramente se comunicó mal y no se supo explicar, pero la sanción no es contra el club”, remarcó.

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Por último, detalló los criterios de control que se aplican en los accesos. “El personal sabe que no puede haber escudos, palabras ofensivas, referencias religiosas o que aludan a Unión. Hubo una falla, se reconoce, pero eso no invalida que la bandera ingresó y que la decisión tenga que mantenerse”, concluyó.

Colón Fernando Peverengo Godoy Cruz
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