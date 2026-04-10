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Conflicto en Bahco: fracasó la reunión y los trabajadores seguirán en vilo hasta fines de abril

Empresa, gremio y Gobierno pasaron a un cuarto intermedio hasta el 27 de este mes. Persiste el temor por el futuro de más de 40 operarios tras el anuncio del fin de la producción en la planta de Santo Tomé.

10 de abril 2026 · 19:15hs
Conflicto en Bahco: fracasó la reunión y los trabajadores seguirán en vilo hasta fines de abril

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Conflicto en Bahco: fracasó la reunión y los trabajadores seguirán en vilo hasta fines de abril

El conflicto laboral en la planta de Bahco, ubicada en Santo Tomé, sumó un nuevo capítulo de incertidumbre este viernes tras una nueva instancia de negociación en la Secretaría de Trabajo de la provincia. A pesar de la mediación oficial, las partes no lograron arribar a un acuerdo definitivo y la tensión social en la región continúa en ascenso.

El eje de la disputa es el plan de "reconversión" anunciado por la firma en marzo, que implicaría el cese de la producción local y pone en riesgo directo el sustento de decenas de familias santafesinas.

LEER MÁS: Conflicto en la empresa Bahco: sin acuerdo, crece la incertidumbre por 40 puestos de trabajo

En el encuentro realizado en la capital provincial participaron directivos de la empresa, representantes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y funcionarios del Ministerio de Trabajo. La reunión buscaba encontrar una alternativa al plan de la multinacional, que pretende transformar su perfil operativo, dejando de fabricar herramientas en la zona para volcarse a otros esquemas de comercialización.

Los puntos clave del conflicto

El anuncio de marzo: La empresa comunicó oficialmente su intención de dejar de producir en la planta santotomesina, lo que activó las alarmas gremiales.

Puestos en riesgo: son más de 40 trabajadores los que se encuentran actualmente en una situación de extrema vulnerabilidad, ante la posibilidad de despidos masivos o retiros voluntarios forzados.

La postura gremial: la UOM exige la preservación de las fuentes de trabajo y rechaza cualquier medida que implique el cierre de las líneas de producción.

Cuarto intermedio y plazos

La falta de consenso obligó a las autoridades laborales a fijar una nueva fecha de audiencia:

Nueva cita: los involucrados volverán a verse las caras el próximo 27 de abril.

Estado de alerta: durante estas semanas, el sindicato mantendrá el estado de asamblea y monitoreo constante para evitar movimientos de maquinaria o vaciamiento de la planta.

Mediación estatal: el Gobierno provincial intenta mediar para que la "reconversión" no signifique la pérdida neta de empleo en el sector metalúrgico regional.

"La preocupación es total; son familias que ven peligrar su futuro tras décadas de trabajo en la firma", señalaron fuentes cercanas a la negociación tras la salida de la Secretaría.

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