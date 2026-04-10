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Todo listo en Colón: así será el operativo y los controles para el duelo con Racing de Córdoba

Colón difundió horarios, accesos y cortes de tránsito para el partido del domingo ante Racing de Córdoba por la 9ª fecha de la Primera Nacional. Anotá

Ovación

Por Ovación

10 de abril 2026 · 15:30hs
Todo listo en Colón: así será el operativo y los controles para el duelo con Racing de Córdoba

UNO Santa Fe | José Busiemi

Con la mira puesta en el encuentro del domingo, desde las 19, ante Racing de Córdoba, Colón difundió una guía clave para quienes planean asistir al estadio. A través de sus canales oficiales, la institución brindó precisiones sobre el dispositivo de seguridad y la organización del ingreso, por la 9ª fecha de la Zona A.

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El operativo general comenzará a las 16, mientras que media hora después se activarán los cortes de tránsito en distintos sectores cercanos al Brigadier López. La medida busca ordenar la circulación y permitir un acceso más fluido de los hinchas, que se espera acompañen en buen número.

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Uno de los puntos centrales del comunicado pasa por el horario de ingreso: las puertas del estadio se habilitarán a partir de las 17. Desde la institución remarcaron la importancia de concurrir con anticipación, ya que los controles serán estrictos para evitar demoras sobre la hora del partido.

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Desvíos de tránsito por Colón-Racing de Córdoba

Entre los sectores donde habrá controles y restricciones vehiculares se destacan los alrededores de avenida Juan José Paso, Gobernador Freyre, Zavalla, Jujuy, San Lorenzo y las inmediaciones del Puente Carretero, entre otros puntos estratégicos del perímetro.

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Además, se confirmó que los socios deberán entrar con la cuota de abril. Sin este requisito al día no se permitirá el ingreso, por lo que se aconseja verificar la situación antes de dirigirse al estadio.

Colón Racing de Córdoba Brigadier López
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