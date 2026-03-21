El ganado había sido sustraído de un establecimiento en Santa Teresa y fue hallado en un feedlot de Chabás. La investigación se inició a partir de la denuncia del influencer del agro y hay una orden de detención para el principal sospechoso.

Recuperaron 161 animales robados tras la denuncia del influencer "La Joya Agro" en el sur santafesino

La Policía de Santa Fe, a través de la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas” , recuperó 161 animales bovinos en el marco de una investigación por defraudación rural iniciada tras la denuncia del influencer del agro “La Joya Agro” .

El procedimiento se realizó en la zona rural de Chabás , en el departamento Caseros, donde los efectivos localizaron el ganado en un feedlot , luego de una serie de tareas investigativas.

2026-03-20NID_285495O_3 Recuperaron 161 animales robados tras la denuncia del influencer "La Joya Agro" en el sur santafesino

La causa se originó a partir de la denuncia de un hombre de 38 años, titular de una firma agropecuaria y conocido en redes como “La Joya Agro”, quien reportó el faltante de 190 cabezas de ganado —entre vaquillonas, novillitos y novillos de raza Angus— que se encontraban en el establecimiento rural “La Cañada”, ubicado en la zona rural de Santa Teresa, departamento Constitución.

A partir de las investigaciones llevadas adelante por personal de la Sección N°6 de Peyrano, los agentes lograron ubicar 161 animales que coincidían con los denunciados, tras verificar marcas y documentación de traslado vinculada a registros del Senasa.

2026-03-20NID_285495O_5 Recuperaron 161 animales robados tras la denuncia del influencer "La Joya Agro" en el sur santafesino

Por disposición del fiscal Ramiro Martínez, de la Fiscalía de Villa Constitución, los animales fueron restituidos al denunciante, aunque quedaron en depósito en el mismo predio por razones operativas y climáticas.

En el marco de la causa, se libró una orden de detención contra un hombre identificado como Nicolás C., señalado como presunto responsable del hecho.

La investigación continúa en curso con el objetivo de esclarecer la maniobra y determinar si hubo otras personas involucradas en la sustracción y traslado del ganado.