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El grito de auxilio de las cooperadoras por la inseguridad: "Nos están desmantelando las escuelas"

La Federación de Cooperadoras Escolares alertaron que los actos vandálicos están dejando a los chicos sin copa de leche. Exigen reactivar las mesas de seguridad

10 de abril 2026 · 20:01hs
El grito de auxilio de las cooperadoras por la inseguridad: Nos están desmantelando las escuelas.

El grito de auxilio de las cooperadoras por la inseguridad: "Nos están desmantelando las escuelas".

La Federación de Cooperadoras Escolares rompió el silencio para denunciar un panorama que definieron como "desolador". Según las referentes Ivana Pintos y Mónica Morel, las escuelas de Santa Fe y la región están siendo blanco de una ola de inseguridad que no solo despoja a las instituciones de tecnología o materiales, sino que golpea el corazón del sistema: los comedores y el esfuerzo de las familias.

El reclamo apunta directamente a la gestión provincial, a la que acusan de haber cortado los canales de diálogo en un momento crítico.

LEER MÁS: Concejo: Medei propuso reforzar la seguridad en escuelas para evitar la vandalización durante el receso

Entrar a una escuela y encontrar destrozos ya no es una novedad, pero para las cooperadoras el límite se cruzó. Desde la Federación advierten que los delincuentes no solo buscan objetos de valor, sino que el ensañamiento con la infraestructura (como la rotura de cañerías o cocinas) interrumpe servicios vitales como el almuerzo diario de cientos de niños.

El impacto más allá de lo económico

Para Pintos y Morel, el daño es moral y pedagógico. "Estamos hablando del esfuerzo de los padres; lo que se roba suele ser fruto de beneficios, rifas y aportes de familias que ya están en una situación económica ajustada", indicaron.

"Los ataques a los sectores de cocina dejan a las instituciones sin capacidad para brindar la copa de leche, afectando la nutrición de los alumnos más vulnerables, además que el vandalismo dentro de las aulas genera un entorno de angustia que condiciona el trayecto educativo de los estudiantes", continuaron agregando.

Denuncia por falta de diálogo

Uno de los puntos más ríspidos de la declaración fue la crítica al Ejecutivo provincial. Las cooperadoras aseguran que:

Un solo contacto: desde el inicio de la actual gestión, solo han tenido una reunión con el Ministerio de Educación.

Cierre de canales: no se han establecido nuevas instancias para coordinar la inversión en alarmas, cámaras o rejas a través del Fondo de Asistencia Educativa (FAE).

Ausencia de seguridad: reclaman que el Ministerio de Seguridad también se siente a la mesa para diseñar corredores seguros y patrullajes preventivos en torno a los edificios escolares.

"Tenemos que trabajar todos para que esto no vuelva a suceder; el Estado brilla por su ausencia y las familias a veces no dimensionan la gravedad del perjuicio", sentenciaron las representantes.

Cooperadoras inseguridad escuelas económico
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