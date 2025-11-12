Las posibles bajas que le allanarían el camino a Argentina en la Copa Davis

Argentina se ilusiona de cara a las rondas finales de la Copa Davis, que se llevarán a cabo entre el 18 y el 23 de noviembre

El equipo de Argentina de Copa Davis , que es capitaneado por Javier Frana , se ilusiona de cara a las rondas finales, que se llevarán a cabo entre el 18 y el 23 de noviembre.

El rival de la Argentina en los cuartos de final será Alemania, equipo que tiene como principal estrella al número 3 del mundo, Alexander Zverev. Sin embargo, el teutón se encuentra en plena disputa de las ATP Finals, por lo que no sería para nada descabellado que se baje de la Copa Davis en caso de llegar hasta las instancias finales del torneo que enfrenta a los ocho mejores del año.

De todas maneras, en caso de que Zverev diga presente la serie no sería para nada imposible, ya que su segundo single (Yannick Hanfmann o Jan-Lennard Struff) no es tan poderoso, mientras que en el dobles la Argentina tiene una dupla muy firme con Andrés Molteni y Horacio Zeballos.

Por otra parte, el bicampeón defensor, que es Italia, contará con la durísima baja del número 2 del mundo, Jannik Sinner, quien alegó que “bajarme de la Copa Davis fue una decisión difícil, pero la ganamos en 2023 y 2024, y esta vez mi equipo y yo tomamos la decisión correcta”.

Como si esto fuera poco, también podría ausentarse Lorenzo Musetti, número 9 del mundo, que viene de disputar muchos torneos de manera consecutiva en las últimas semanas y actualmente está jugando las ATP Finals.

El otro equipo que aparece como un “cuco” es el de España, que cuenta con el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, aunque el murciano no se encuentra pleno físicamente. Pero los capitaneados por David Ferrer no tienen un segundo singlista tan fuerte, mientras que el dobles podría ocurrir cualquier cosa.

Un eventual cruce entre Argentina y España se podría dar recién en las semifinales.

Así se jugarán los cuartos de final de la Copa Davis

Francia – Bélgica el 18 de noviembre

Italia – Austria el 19 de noviembre

España – República Checa el 20 de noviembre

Argentina – Alemania el 20 de noviembre