Detuvieron a un ladrón que robaba caños de instalaciones de gas en el microcentro

Sucedió esta madrugada de domingo en 1° de Mayo y Juan de Garay. Oficiales de la Brigada Motorizada descubrieron a un delincuente intentando forzar caños de la instalación de gas de una vivienda

Esta madrugada de domingo, en inmediaciones de la esquina de Juan de Garay y 1° de Mayo , en el microcentro de la ciudad de Santa Fe , oficiales de la Brigada Motorizada sorprendieron a un ladrón mientras forzaba las cañerías de gas de una vivienda. Inmediatamente lo aprehendieron y, al requisarlo, le secuestraron caños de cobre lisos y roscados , con evidentes signos de haber sido arrancados de una instalación original.

Consecuencias gravosas

Los policías constataron además que la tapa de una instalación ya había sido retirada y que el delincuente intentaba desprender otros caños del sistema de gas. De haber concretado el robo, no solo se habría producido la sustracción del material metálico, sino también una posible fuga de gas que podría haber afectado a toda la zona, con gravosas consecuencias para los vecinos, especialmente en esta época del año y en medio de las bajas temperaturas registradas en los últimos días.

Tentativa de robo

Los efectivos informaron el procedimiento y el secuestro de los elementos metálicos a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe. Posteriormente, se dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó que el aprehendido continúe privado de su libertad, sea identificado y se le forme causa como presunto autor del delito de tentativa de robo.