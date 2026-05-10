La Federal detuvo a un hombre por vender drogas en distintos barrios y secuestró estupefacientes

Tras varios meses de investigación, la Policía Federal detuvo a un hombre de 44 años acusado de manejar la venta de drogas en distintos barrios. En los allanamientos secuestraron estupefacientes y elementos incriminantes

Este fin de semana, pesquisas de la Policía Federal Argentina (PFA) ejecutaron cinco allanamientos simultáneos en distintos puntos del centro de Rosario. Como resultado de los procedimientos, fue aprehendido un hombre de 44 años y secuestrado un importante cargamento de estupefacientes y otros elementos vinculados a la investigación.

Los operativos fueron el corolario de una investigación iniciada en marzo pasado. Durante varios meses, los investigadores realizaron tareas de inteligencia que permitieron identificar cinco domicilios presuntamente vinculados al comercio de drogas bajo la modalidad conocida como venta barrial de estupefacientes .

detenido droga federal gentileza

Aprehendido y secuestro

Los inmuebles allanados están ubicados sobre calles Rawson Bis, Franchini, Hilario Ascasubi, Güemes y avenida Caseros. Durante los procedimientos, los agentes secuestraron varias dosis de cocaína, cinco plantines de marihuana, tres bolsas con cogollos, municiones de distintos calibres, 14 teléfonos celulares, tres balanzas de precisión, un cuaderno con anotaciones y documentación considerada de interés para la causa.

Además, fue aprehendido un hombre de 44 años, señalado como presunto integrante de una organización dedicada al expendio de drogas. El sospechoso quedó detenido junto con los elementos decomisados, a disposición de la Justicia, imputado por presunta infracción a la Ley Provincial de Microtráfico N° 14.239.

Microtráfico

Las actuaciones fueron informadas a la Jefatura de la Policía Federal Argentina, que a su vez dio intervención al fiscal de la Unidad Fiscal de Investigación del Microtráfico, Diego Giro. El funcionario judicial ordenó que el detenido continúe privado de su libertad, sea correctamente identificado y se le forme causa como presunto infractor de la Ley Provincial de Microtráfico N° 14.239.