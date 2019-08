Lavallen se ilusiona en Colón: "Le digo a la gente que sueñe"

Después de optar por no hablar en la previa del duelo ante Zulia, el entrenador de Colón, Pablo Lavallén, sí afrontó con un mejor semblante la conferencia de prensa tras la victoria 4-0 que los depositó en las semifinales de la Copa Sudamericana. Al comienzo, se golpeó el pecho respecto al significado de este resultado.

"Estamos muy contentos. Necesitábamos esta victoria. Ganar el partido por la llave y ser el único argentino en la competencia. Que sea de Santa Fe es un orgullo. Dije en el vestuario que estaba orgulloso de ser la cabeza de este grupo, porque se merecían un triunfo así. El fútbol tiene estas cosas, donde a veces no se dan los resultados, así que esperemos este sea de una vez por toda la levantada. Me tranquilidad que la gente esté contenta y que sueñe, porque hay con qué hacerlo pese a las dificultes", reconoció entre sus conceptos iniciales.

Luego, puntalizó en lo determinantes que fueron Luis Rodríguez y Wilson Morelo: "Pulga es un jugador distinto, aún a veces sin estar al ciento por cierto puede hacer la diferencia. Lo de Wilson Fue muy bueno. Más allá de focalizarnos en ellos dos, lo del equipo fue bueno, donde todos se sacaron la carga de no poder ganar. Todos mostraron estar a entera disposición cuando el momento lo amerita. Estamos en paz y esta victoria es para todo el pueblo sabalero, ya que no todos los días se está entre los cuatro mejores del torneo, también para mi, que es la primera vez".

Luis Rodríguez.jpeg UNO / José Busiemi

También trató de trazar un paralelo ante la falta de resultados: "Nosotros lo sufrimos mucho y queremos que la gente esté contenta. Este grupo hoy (por este jueves) dio un paso muy importante. Hay que soñar, que todos tenemos las mismas ganas. Siempre las victorias fortalecen. El fútbol tiene estas cosas. No hay una matemática y en este deporte dos mas dos no es cuatro. Muchas veces para lo que tenemos que dar las explicaciones no es fácil. Sino hay que fijarse lo que le pasó a Boca en la Copa Argentina. Lo importante era que los chicos se saquen las ganas de triunfar y jugando bien. Eran merecedores de este premio".

Volviendo al choque contra los venezolanos, mencionó: "Uno va buscando y probando, pero los rivales no son todos iguales. Había que tener jugadores con tenencia para jugar ante este equipo. Por eso pusimos tantos volantes. Hasta que se abrió el partido fue un rival duro. Estamos contentos, pero sabemos que tenemos que seguir creciendo. El trabajo nunca para e intentaremos mejorar el funcionamiento y este tipo de resultados ayudan mucho".

En el final, se refirió a su cuestionada continuidad: "Siempre se van a hablar un montón de cosas cuando los resultados no acompañen. No tengo que escuchar lo que se dice sino solo tengo trabajar. Que el equipo encuentre la forma y laburar. Después tenemos que rendir examen cada fin de semana y te pueden tocar varios cachetazos seguidos como ahora, pero es normal. Esto es fútbol y lo tomo como algo natural del deporte. Estamos ligados al resultado y lo aceptamos. Los muchachos esta vez estuvieron concentrados e hicieron un buen partido. Lo importante es que la gente esté contenta. Sé de los riesgos que hay en esta posición y me regalaron la posibilidad de estar en una instancia así. Hoy es todo felicidad".