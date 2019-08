Colón arrolló a Zulia y hace historia al llegar a las semifinales de la Sudamericana

En un colmado estadio Brigadier López, Colón dio la demostración de carácter que tanto se esperaba y superó a Zulia de Venezuela 4 a 0 para clasificarse por primera vez en su historia a las semifinales de la Copa Sudamericana. Wilson Morelo, Luis Rodríguez, Tomás Chancalay y Federico Lértora marcaron los goles de un Sabalero que fue arrollador en el segundo tiempo. Los visitantes terminaron con nueve por la expulsión de Gabriel Benítez y Jerry León. Ahora el elenco santafesino espera por el ganador de La Equidad y Atlético Mineiro.

Los primeros minutos de Colón daban para ilusionarse, ya que arrancó con actitud y ganas de tratar de llevarse por delante al rival. Haciendo pesar la localia, volcó el juego hacia el campo del Zulia y a los 4 minutos estuvo muy cerca de abrir el marcador tras una jugada colectiva que definió Christian Bernardi, pero su remate fue al medio y respondió Morales despejando con el pie.

Sin embargo, ese inicio prometedor se fue diluyendo, ya que a Colón le costaba encontrar el ultimo pase y por eso, pese a tener el balón, lateralizaba y no tenía profundidad. El elenco venezolano se fue animando con el correr de los minutos y mostró un manejo respetable de la pelota de mitad de cancha hacia adelante.

Intentó con un par de disparos desde afuera del área que inquietaron al arco rojinegro. El Sabalero entró en la confusión y la impaciencia y eso le simplificó la tarea al elenco visitante que no sufrió demasiado en defensa. Colón pudo marcar con un disparo a la carrera de Rodrigo Aliendro a los 35', pero el balón se fue rozando el caño derecho de Morales. Pero el elenco local volvía priorizar el individualismo por encima de lo colectivo. Y por ello terminó confundido y nervioso.

Wilson Morelo.jpeg UNO / José Busiemi

Colón transformo una noche que pintaba complicada en una fiesta, haciendo historia y clasificando por primera vez a las semifinales de la Copa Sudamericana. Y lo hizo goleando en un resultado que, luego de la primera, etapa era impensado. Ni el más optimista hincha hubiese imaginado resolver el cotejo con tanta comodidad y para eso fue determinante el cambio en el inicio del segundo tiempo con el ingreso de Wilson Morelo en lugar de Vigo.

El colombiano fue la gran figura y marcó el camino de la recuperación con un gol piscológico al minuto del segundo tiempo, que tranquilizó al equipo. Dentro del área no dudó y con un remate de derecha venció a Morales. A partir de allí Zulia sintió el impacto y perdió el orden del primer tiempo. Con espacios, Colón insinúo y de contra estableció el segundo a los 20 con una notable definición del Pulga, que dejó a un defensor en el piso y definió con un pase a la red contra que encabezó Morelo.

Ese 2 a 0 fue casi lapidario y más cuando se fueron expulsados Benítez y León por infracciones a Rodríguez y Morelo, respectivamente. Con dos hombres de más, Colón amplió la ventaja y Tomas Chancalay con un remate dentro del área tras un rebote que dio el arquero puso el 3 a 0. Pero faltaba la frutilla del postre con un buen gol de Lértora llegando al área y picando el balón para el 4 a 0.

Nunca más apropiada esa frase de fútbol dinámica de lo impensado. Colón había jugado mal el primer tiempo y nada hacia presumir una clasificación tan cómoda. Pero ese gol tempranero y las ventajas que otorgó Zulia fueron decisivas. Con Morelo como abanderado y el Pulga de lugarteniente, el Sabalero vivió otra noche de fiesta copera y en su partido internacional numero 40 se metió en las semis y es el único equipo argentino en la competencia.

Embed Golazo de @ColonOficial para sellar la clasificación a semifinales de la #Sudamericana



♂ Lértora recuperó, corrió toda la cancha, recibió la asistencia de taco y la picó. El 4-0 ante @Zulia_FC . pic.twitter.com/2jf5PI0Nef — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 16, 2019

Este Colón cuestionado volvió a demostrar que cuando juega la Copa cambia el chip y saca ese plus para lograr los objetivos que no parezca poco. Ahora esperara rival, pero con la tranquilidad de por segunda fase consecutiva dar vuelta un resultado. Pasó con Argentinos y ahora con Zulia, este equipo de mandíbula de cristal en la Superliga, en la Copa resiste los golpes los asimila y termina poniendo a su rival en la lona.

Formaciones

Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo, Lucas Acevedo, Emanuel Olivera, Marcelo Estigarribia; Cristian Bernardi, Fernando Zuqui, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro; Luis Rodríguez y Nicolás Leguizamón. DT: Pablo Lavallén.

Zulia: Leo Morales; Daniel Rivillo, Andrés Maldonado, Jerry León, Gabriel Benítez; Albert Zambrano, Evelio Hernández, José Martínez, Frank Feltscher; Júnior Paredes y Brayan Moya. DT: Francesco Stifano.

Goles: ST 2 Wilson Morelo (C), 19' Luis Rodríguez (C), 36' Tomás Chancalay (C) y 45' Federico Lértora (C).

Cambios: ST 0' Wilson Morelo x Vigo (C), 22' Matías Fritzler x Leguizamón (C), 27' Luis Paz x Zambrano (Z), 32' Tomás Chancalay x Aliendro (C), 34' Miguel Celis x Paredes (Z).

Amonestados: Rodrigo Aliendro (C); José Martínez, Frank Feltscher, Gabriel Benítez, Jerry León y Júnior Paredes (Z).

Expulsados: 27' Gabriel Benítez (Z) y 31' Jerry León (Z).

Árbitro: Eber Aquino (Paraguay).

Estadio: Brigadier López.