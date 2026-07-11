Detuvieron a un hombre investigado por presunta tenencia de material de abuso sexual infantil

El procedimiento fue realizado por agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) en una vivienda de calle Saavedra al 2000, donde secuestraron celulares, una computadora y otros dispositivos electrónicos. La causa está a cargo de la fiscal Natalia Giordano y se investiga bajo el artículo 128 del Código Penal.

Detenido I. H. J. R.: Un hombre fue aprehendido en Santa Fe por presunta tenencia de material de abuso sexual infantil.

Un hombre fue aprehendido en la ciudad de Santa Fe durante un allanamiento realizado por agentes de la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de una causa por presunta tenencia de material de abuso sexual infantil.

El procedimiento se concretó en una vivienda ubicada sobre calle Saavedra al 2000, donde los investigadores detuvieron al principal sospechoso, identificado con las iniciales I. H. J. R.

Durante la requisa del inmueble, los efectivos secuestraron distintos dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes informáticos para determinar su contenido y establecer si tienen relación con la investigación.

Entre los elementos incautados se encuentran cinco teléfonos celulares, una computadora portátil, un pendrive, una tarjeta micro SD y otros elementos de interés para la causa.

Intervención de la Justicia

Tras el operativo, la Policía de Investigaciones informó lo actuado a la fiscal Natalia Giordano, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso la detención del hombre y su alojamiento a disposición de la Justicia.

Además, ordenó la realización de pericias forenses sobre los dispositivos secuestrados con el objetivo de determinar el alcance de la presunta actividad investigada y establecer las responsabilidades correspondientes.

La causa se tramita bajo el artículo 128 del Código Penal argentino, que contempla distintas figuras vinculadas a la producción, distribución, comercialización y tenencia de representaciones de menores de edad involucrados en actividades sexuales explícitas.

LEER MÁS: Santo Tomé: violento asalto dejó dos hombres heridos de bala y un detenido durante un operativo policial

Qué establece el artículo 128 del Código Penal

La normativa prevé penas de prisión para quienes produzcan, financien, ofrezcan, comercialicen, publiquen, faciliten, divulguen o distribuyan material de abuso sexual infantil por cualquier medio.

También contempla sanciones para quienes tengan en su poder este tipo de representaciones, con agravantes cuando las víctimas sean menores de 13 años.

La investigación continúa en etapa preliminar y será clave el resultado de las pericias sobre los dispositivos secuestrados.