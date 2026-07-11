Las deudas con las apps obligan a los repartidores a extender sus jornadas laborales: "Trabajamos más horas solo para devolver los préstamos"

El sindicato que representa a los trabajadores de delivery denunció que algunos préstamos otorgados por las plataformas tienen tasas de hasta 700% anual y reclamó una regulación estatal.

Endeudamiento de repartidores: Denuncian tasas de hasta 700% anual en préstamos de plataformas, obligando a extender jornadas laborales.

Los trabajadores de aplicaciones de delivery enfrentan un creciente nivel de endeudamiento a través de créditos otorgados por las propias plataformas, una situación que encendió la alarma del Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación (Sitrarepa), que reclama una regulación estatal sobre las tasas de interés.

Según denunció la secretaria general del gremio, Belén D'Ambrosio, algunos de estos préstamos llegan a aplicar tasas que alcanzan el 700% anual , lo que obliga a numerosos repartidores a trabajar cada vez más horas para afrontar las cuotas.

"Tenemos compañeros que extienden su jornada laboral solo para devolver los préstamos", aseguró la dirigente, quien describió un escenario de fuerte dependencia económica respecto de las empresas.

Créditos para seguir trabajando

La mayoría de los préstamos está destinada a la compra o reparación de bicicletas y motocicletas, herramientas indispensables para que los repartidores puedan continuar prestando servicio.

Desde las empresas sostienen que estas líneas de financiamiento buscan brindar acceso al crédito a trabajadores que, por no contar con historial financiero o calificación bancaria, quedan fuera del sistema tradicional.

Además de los repartidores, algunas plataformas también ofrecen préstamos a comercios adheridos que operan con sus servicios.

LEER MÁS: Coeficiente App: cuántos pedidos a destino debe realizar al mes un repartidor de delivery para ganar $1.200.000

Qué dice el Banco Central

En un informe reciente sobre entidades no bancarias que otorgan créditos, el Banco Central dedicó un apartado especial a la denominada "economía gig", integrada por trabajadores de plataformas digitales como servicios de reparto y transporte.

El organismo explicó que, al manejar pagos digitales, las aplicaciones construyen un perfil financiero de cada trabajador a partir de variables como la antigüedad en la plataforma, el porcentaje de aceptación de pedidos y la calificación otorgada por los usuarios. Esa información funciona como un sistema alternativo al tradicional "scoring" bancario para definir quién accede a un préstamo.

El relevamiento también mostró un fuerte crecimiento del endeudamiento: la cantidad de deudores vinculados a estas plataformas aumentó 122% durante 2025, luego de haber registrado otro incremento del 177% entre 2023 y 2024.

Asimismo, el Banco Central estimó que, hacia fines de 2025, la deuda promedio de los monotributistas que trabajan para aplicaciones rondaba los 900.000 pesos por persona, mientras que en el caso de los comercios adheridos el monto era aproximadamente siete veces superior.

Reclaman controles sobre las tasas

Desde Sitrarepa sostienen que el acceso al financiamiento no debería traducirse en una mayor precarización laboral.

"Trabajamos entre diez y doce horas solamente para cubrir los gastos fijos. Estos préstamos deberían estar regulados por el Estado", afirmó D'Ambrosio.

La dirigente también cuestionó que las plataformas condicionen el acceso al crédito al nivel de productividad de cada repartidor, evaluando indicadores como la cantidad de pedidos aceptados o la disponibilidad en horarios de mayor demanda.

Las empresas defienden el sistema

Las compañías, en tanto, aseguran que estos programas forman parte de políticas de inclusión financiera.

En los últimos días, Banco Galicia anunció un acuerdo con Rappi para ofrecer soluciones de pago, financiamiento y bancarización a repartidores y comercios.

Por su parte, PedidosYa informó que comenzó a otorgar préstamos a comercios en 2022 y a repartidores en 2024. Según la empresa, ya concedió 57.000 créditos por un total de 84 millones de dólares, de los cuales el 54% fue destinado a comercios asociados.

La plataforma indicó además que, en el caso de los repartidores, los préstamos tienen un plazo de hasta seis meses y el monto otorgado no puede superar el 30% de los ingresos del trabajador.