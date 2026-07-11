Uno Santa Fe | El País | repartidores

Las deudas con las apps obligan a los repartidores a extender sus jornadas laborales: "Trabajamos más horas solo para devolver los préstamos"

El sindicato que representa a los trabajadores de delivery denunció que algunos préstamos otorgados por las plataformas tienen tasas de hasta 700% anual y reclamó una regulación estatal.

11 de julio 2026 · 19:22hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Endeudamiento de repartidores: Denuncian tasas de hasta 700% anual en préstamos de plataformas

Endeudamiento de repartidores: Denuncian tasas de hasta 700% anual en préstamos de plataformas, obligando a extender jornadas laborales.

Los trabajadores de aplicaciones de delivery enfrentan un creciente nivel de endeudamiento a través de créditos otorgados por las propias plataformas, una situación que encendió la alarma del Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación (Sitrarepa), que reclama una regulación estatal sobre las tasas de interés.

Según denunció la secretaria general del gremio, Belén D'Ambrosio, algunos de estos préstamos llegan a aplicar tasas que alcanzan el 700% anual, lo que obliga a numerosos repartidores a trabajar cada vez más horas para afrontar las cuotas.

"Tenemos compañeros que extienden su jornada laboral solo para devolver los préstamos", aseguró la dirigente, quien describió un escenario de fuerte dependencia económica respecto de las empresas.

Créditos para seguir trabajando

La mayoría de los préstamos está destinada a la compra o reparación de bicicletas y motocicletas, herramientas indispensables para que los repartidores puedan continuar prestando servicio.

Desde las empresas sostienen que estas líneas de financiamiento buscan brindar acceso al crédito a trabajadores que, por no contar con historial financiero o calificación bancaria, quedan fuera del sistema tradicional.

Además de los repartidores, algunas plataformas también ofrecen préstamos a comercios adheridos que operan con sus servicios.

LEER MÁS: Coeficiente App: cuántos pedidos a destino debe realizar al mes un repartidor de delivery para ganar $1.200.000

Qué dice el Banco Central

En un informe reciente sobre entidades no bancarias que otorgan créditos, el Banco Central dedicó un apartado especial a la denominada "economía gig", integrada por trabajadores de plataformas digitales como servicios de reparto y transporte.

El organismo explicó que, al manejar pagos digitales, las aplicaciones construyen un perfil financiero de cada trabajador a partir de variables como la antigüedad en la plataforma, el porcentaje de aceptación de pedidos y la calificación otorgada por los usuarios. Esa información funciona como un sistema alternativo al tradicional "scoring" bancario para definir quién accede a un préstamo.

El relevamiento también mostró un fuerte crecimiento del endeudamiento: la cantidad de deudores vinculados a estas plataformas aumentó 122% durante 2025, luego de haber registrado otro incremento del 177% entre 2023 y 2024.

Asimismo, el Banco Central estimó que, hacia fines de 2025, la deuda promedio de los monotributistas que trabajan para aplicaciones rondaba los 900.000 pesos por persona, mientras que en el caso de los comercios adheridos el monto era aproximadamente siete veces superior.

Reclaman controles sobre las tasas

Desde Sitrarepa sostienen que el acceso al financiamiento no debería traducirse en una mayor precarización laboral.

"Trabajamos entre diez y doce horas solamente para cubrir los gastos fijos. Estos préstamos deberían estar regulados por el Estado", afirmó D'Ambrosio.

La dirigente también cuestionó que las plataformas condicionen el acceso al crédito al nivel de productividad de cada repartidor, evaluando indicadores como la cantidad de pedidos aceptados o la disponibilidad en horarios de mayor demanda.

Las empresas defienden el sistema

Las compañías, en tanto, aseguran que estos programas forman parte de políticas de inclusión financiera.

En los últimos días, Banco Galicia anunció un acuerdo con Rappi para ofrecer soluciones de pago, financiamiento y bancarización a repartidores y comercios.

Por su parte, PedidosYa informó que comenzó a otorgar préstamos a comercios en 2022 y a repartidores en 2024. Según la empresa, ya concedió 57.000 créditos por un total de 84 millones de dólares, de los cuales el 54% fue destinado a comercios asociados.

La plataforma indicó además que, en el caso de los repartidores, los préstamos tienen un plazo de hasta seis meses y el monto otorgado no puede superar el 30% de los ingresos del trabajador.

repartidores delivery apps créditos empresas
Noticias relacionadas
El emotivo posteo del hijo de Ernestina Pais tras difundirse el informe toxicológico

El emotivo posteo del hijo de Ernestina Pais tras difundirse el informe toxicológico

El eco patriótico eterno de Tucumán: la libertad como camino

El eco patriótico eterno de Tucumán: la libertad como camino

Decadencia laboral: por qué hoy es más fácil conseguir una changa que un buen laburo

Decadencia laboral: por qué hoy es más fácil conseguir una changa que un buen laburo

Grupo Dass cerró su última fábrica de Nike en Eldorado, Misiones, despidiendo a 150 trabajadores.

Cierra la última fábrica que producía zapatillas Nike en Argentina y despiden a 150 trabajadores

Lo último

El Himno volvió a emocionar: el conmovedor momento antes de Argentina-Suiza

El Himno volvió a emocionar: el conmovedor momento antes de Argentina-Suiza

Tapia y una nueva foto con Messi y De Paul antes del partido de la Selección

Tapia y una nueva foto con Messi y De Paul antes del partido de la Selección

Argentina impone condiciones y le gana a Suiza con un cabezazo de Mac Allister

Argentina impone condiciones y le gana a Suiza con un cabezazo de Mac Allister

Último Momento
El Himno volvió a emocionar: el conmovedor momento antes de Argentina-Suiza

El Himno volvió a emocionar: el conmovedor momento antes de Argentina-Suiza

Tapia y una nueva foto con Messi y De Paul antes del partido de la Selección

Tapia y una nueva foto con Messi y De Paul antes del partido de la Selección

Argentina impone condiciones y le gana a Suiza con un cabezazo de Mac Allister

Argentina impone condiciones y le gana a Suiza con un cabezazo de Mac Allister

Inglaterra le ganó en el alargue a Noruega y se clasificó a la semifinal

Inglaterra le ganó en el alargue a Noruega y se clasificó a la semifinal

Los Pumas derrotaron a Gales y lograron su primer triunfo en Nations Championship

Los Pumas derrotaron a Gales y lograron su primer triunfo en Nations Championship

Ovación
Argentina impone condiciones y le gana a Suiza con un cabezazo de Mac Allister

Argentina impone condiciones y le gana a Suiza con un cabezazo de Mac Allister

Tapia y una nueva foto con Messi y De Paul antes del partido de la Selección

Tapia y una nueva foto con Messi y De Paul antes del partido de la Selección

El Himno volvió a emocionar: el conmovedor momento antes de Argentina-Suiza

El Himno volvió a emocionar: el conmovedor momento antes de Argentina-Suiza

Inglaterra le ganó en el alargue a Noruega y se clasificó a la semifinal

Inglaterra le ganó en el alargue a Noruega y se clasificó a la semifinal

Ferro no afloja: venció a San Miguel de visitante y le metió presión a Colón

Ferro no afloja: venció a San Miguel de visitante y le metió presión a Colón

Policiales
La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados