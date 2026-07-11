Robaron una camioneta de alta gama frente a una vivienda de barrio Candioti Norte

Un hombre de 35 años denunció que dejó estacionado el vehículo el viernes por la noche sobre calle Marcial Candioti al 3800 y este sábado por la mañana descubrió que ya no estaba. La Policía investiga si los delincuentes utilizaron inhibidores de cierre electrónico y analiza cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido.

Robo de camioneta: Sustrajeron una Nissan Frontier modelo 2023 de alta gama en barrio Candioti Norte.

Un nuevo hecho de inseguridad es investigado en el barrio Candioti de la ciudad de Santa Fe, luego del robo de una camioneta de alta gama que estaba estacionada frente a una vivienda.

El episodio fue denunciado durante la mañana de este sábado por un hombre de 35 años, quien advirtió que su vehículo había desaparecido del lugar donde lo había dejado la noche anterior, sobre calle Marcial Candioti al 3800.

Según relató a los agentes policiales, alrededor de las 21 del viernes estacionó su camioneta frente a su domicilio y luego ingresó a la vivienda. Al salir cerca de las 9 del sábado constató que el rodado ya no se encontraba en el lugar.

El vehículo sustraído es una Nissan Frontier Platinum 4x4 AT 2.3 doble cabina, modelo 2023, de color azul.

Sospechan del uso de inhibidores electrónicos

Durante las tareas iniciales, los investigadores no descartan que los delincuentes hayan utilizado inhibidores de cierre electrónico para concretar el robo del vehículo.

Los oficiales de la Comisaría 3° y los pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajan para determinar cómo ocurrió la sustracción y si el sistema de cierre de la camioneta pudo haber sido vulnerado mediante esta modalidad delictiva.

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Además, se busca establecer la existencia de testigos y obtener registros de cámaras públicas y privadas de la zona.

Analizan el recorrido de la camioneta

La investigación quedó a cargo del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó relevar las imágenes de videovigilancia disponibles y reconstruir el posible recorrido realizado por los autores del robo.

Los operadores del sistema de cámaras públicas de la ciudad trabajan para identificar el desplazamiento del vehículo desde el momento en que fue sustraído y aportar información que permita localizarlo.

Hasta el momento no hay personas identificadas ni aprehendidas por el hecho.