Uno Santa Fe | Policiales | camioneta

Robaron una camioneta de alta gama frente a una vivienda de barrio Candioti Norte

Un hombre de 35 años denunció que dejó estacionado el vehículo el viernes por la noche sobre calle Marcial Candioti al 3800 y este sábado por la mañana descubrió que ya no estaba. La Policía investiga si los delincuentes utilizaron inhibidores de cierre electrónico y analiza cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido.

Juan Trento

Por Juan Trento

11 de julio 2026 · 19:22hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Robo de camioneta: Sustrajeron una Nissan Frontier modelo 2023 de alta gama en barrio Candioti Norte.

Robo de camioneta: Sustrajeron una Nissan Frontier modelo 2023 de alta gama en barrio Candioti Norte.

Un nuevo hecho de inseguridad es investigado en el barrio Candioti de la ciudad de Santa Fe, luego del robo de una camioneta de alta gama que estaba estacionada frente a una vivienda.

El episodio fue denunciado durante la mañana de este sábado por un hombre de 35 años, quien advirtió que su vehículo había desaparecido del lugar donde lo había dejado la noche anterior, sobre calle Marcial Candioti al 3800.

Según relató a los agentes policiales, alrededor de las 21 del viernes estacionó su camioneta frente a su domicilio y luego ingresó a la vivienda. Al salir cerca de las 9 del sábado constató que el rodado ya no se encontraba en el lugar.

El vehículo sustraído es una Nissan Frontier Platinum 4x4 AT 2.3 doble cabina, modelo 2023, de color azul.

Sospechan del uso de inhibidores electrónicos

Durante las tareas iniciales, los investigadores no descartan que los delincuentes hayan utilizado inhibidores de cierre electrónico para concretar el robo del vehículo.

Los oficiales de la Comisaría 3° y los pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajan para determinar cómo ocurrió la sustracción y si el sistema de cierre de la camioneta pudo haber sido vulnerado mediante esta modalidad delictiva.

LEER MÁS: Desarticularon banda de ladrones que robaba autos con inhibidores en Santa Fe en nueve allanamientos hechos en Córdoba

Además, se busca establecer la existencia de testigos y obtener registros de cámaras públicas y privadas de la zona.

Analizan el recorrido de la camioneta

La investigación quedó a cargo del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó relevar las imágenes de videovigilancia disponibles y reconstruir el posible recorrido realizado por los autores del robo.

Los operadores del sistema de cámaras públicas de la ciudad trabajan para identificar el desplazamiento del vehículo desde el momento en que fue sustraído y aportar información que permita localizarlo.

Hasta el momento no hay personas identificadas ni aprehendidas por el hecho.

camioneta Santa Fe barrio Candioti Norte inhibidores
Noticias relacionadas
San Lorenzo: una investigación por amenazas derivó en el secuestro de drogas y más de $2,5 millones

San Lorenzo: una investigación por amenazas derivó en el secuestro de drogas y más de $2,5 millones

Una discusión en un club de bochas por un turno de juego terminó con un hombre de 84 años herido de un hierro en la cabeza.

Una discusión por un turno de bochas terminó con un fierrazo en la cabeza y otra pelea en la comisaría de Laguna Paiva

Hospital Iturraspe

Un delincuente baleó a un joven en un glúteo al intentar robarle el celular en barrio San Agustín

Aprehendieron a un hombre y aprehendieron a una mujer tras una balacera y de un ataque con arma blanca en Colastiné Norte  

Colastiné Norte: aprehendieron a un hombre y una mujer tras una balacera y un ataque con arma blanca

Lo último

El Himno volvió a emocionar: el conmovedor momento antes de Argentina-Suiza

El Himno volvió a emocionar: el conmovedor momento antes de Argentina-Suiza

Tapia y una nueva foto con Messi y De Paul antes del partido de la Selección

Tapia y una nueva foto con Messi y De Paul antes del partido de la Selección

Argentina entró en una larga siesta y Suiza se lo empata en Kansas

Argentina entró en una larga siesta y Suiza se lo empata en Kansas

Último Momento
El Himno volvió a emocionar: el conmovedor momento antes de Argentina-Suiza

El Himno volvió a emocionar: el conmovedor momento antes de Argentina-Suiza

Tapia y una nueva foto con Messi y De Paul antes del partido de la Selección

Tapia y una nueva foto con Messi y De Paul antes del partido de la Selección

Argentina entró en una larga siesta y Suiza se lo empata en Kansas

Argentina entró en una larga siesta y Suiza se lo empata en Kansas

Inglaterra le ganó en el alargue a Noruega y se clasificó a la semifinal

Inglaterra le ganó en el alargue a Noruega y se clasificó a la semifinal

Los Pumas derrotaron a Gales y lograron su primer triunfo en Nations Championship

Los Pumas derrotaron a Gales y lograron su primer triunfo en Nations Championship

Ovación
Argentina entró en una larga siesta y Suiza se lo empata en Kansas

Argentina entró en una larga siesta y Suiza se lo empata en Kansas

Tapia y una nueva foto con Messi y De Paul antes del partido de la Selección

Tapia y una nueva foto con Messi y De Paul antes del partido de la Selección

El Himno volvió a emocionar: el conmovedor momento antes de Argentina-Suiza

El Himno volvió a emocionar: el conmovedor momento antes de Argentina-Suiza

Inglaterra le ganó en el alargue a Noruega y se clasificó a la semifinal

Inglaterra le ganó en el alargue a Noruega y se clasificó a la semifinal

Ferro no afloja: venció a San Miguel de visitante y le metió presión a Colón

Ferro no afloja: venció a San Miguel de visitante y le metió presión a Colón

Policiales
La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados