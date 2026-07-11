Quedó inaugurado el nuevo cantero central de Aristóbulo del Valle: bicisenda, iluminación LED y nuevos espacios de encuentro

La intervención transformó 2,6 kilómetros del corredor entre avenida Galicia y avenida Gorriti con nuevas sendas peatonales, bicisenda, iluminación LED, mobiliario urbano y mejoras en accesibilidad. La obra fue financiada por la Provincia con una inversión superior a los $2.383 millones.

Se renovó el cantero central de Av. Aristóbulo del Valle en Santa Fe, transformando 2,6 km.

La Municipalidad de Santa Fe y el Gobierno provincial inauguraron este sábado la puesta en valor integral del cantero central de avenida Aristóbulo del Valle , en el tramo comprendido entre avenida Galicia y avenida Gorriti. La obra convirtió uno de los principales corredores urbanos de la ciudad en un nuevo paseo público destinado a la movilidad sustentable, el encuentro vecinal y la recreación.

La intervención fue proyectada por el Municipio y financiada por el Gobierno de Santa Fe en el marco del Acuerdo Capital, con una inversión de $2.383.084.718. Los trabajos estuvieron a cargo de la empresa Coemyc S.A. y abarcaron un tramo de aproximadamente 2.600 metros sobre una de las arterias más importantes de la capital provincial.

Durante el acto de inauguración participaron el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Juan Pablo Poletti, junto a autoridades provinciales, municipales, representantes de instituciones barriales y vecinos de la zona.

Pullaro destacó la transformación del espacio y aseguró que la obra permitirá que los santafesinos disfruten de un sector renovado. "La renovación completa del cantero central de Aristóbulo del Valle quedó hermosa para el disfrute de los vecinos, sumando además iluminación y arbolado", expresó.

Por su parte, Poletti valoró el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio y remarcó que la intervención responde a una demanda de los vecinos. "Cuando se administra con seriedad, la plata se gasta en lo que los vecinos necesitan. Hoy estamos cumpliendo una promesa y entregando un espacio que los vecinos ya comenzaron a disfrutar", señaló.

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Un nuevo paseo urbano para la zona norte

La remodelación permitió recuperar un sector que durante años permaneció desaprovechado y transformarlo en un espacio público accesible y moderno.

Entre las principales obras realizadas se destacan la construcción de nuevas sendas peatonales con criterios de accesibilidad universal, rampas, vados y sendas podotáctiles, además de una bicisenda segregada que conecta el corredor con las ciclovías existentes de avenida Galicia, French y Gorriti.

También se incorporó nuevo equipamiento urbano, con bancos, cestos de residuos, bicicleteros y BiciPuntos para reparación de bicicletas, junto con un sistema de iluminación LED peatonal y ornamental que mejora la seguridad del sector.

La intervención incluyó además tareas de forestación, renovación paisajística y mejoras en la infraestructura hídrica, con la incorporación de nuevos desagües pluviales, bocas de tormenta y conductos para optimizar el escurrimiento del agua durante lluvias intensas.

Más accesibilidad y movilidad sustentable

El secretario de Obras Públicas de la Provincia, Marcelo Pascualón, explicó que la obra forma parte de los proyectos priorizados dentro del Acuerdo Capital y tiene como objetivo mejorar la calidad urbana.

"Esta recalificación y puesta en valor del cantero central de Aristóbulo del Valle busca acercar este espacio a la movilidad peatonal y ciclista, promoviendo formas más sustentables de movernos dentro de la ciudad", indicó.

Además, destacó que la obra permitirá fortalecer la actividad comercial de la zona. "No sólo son lugares para caminar, también son espacios para encontrarse, detenerse y disfrutar, con equipamiento urbano de primera calidad e iluminación LED en todo el recorrido", sostuvo.

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El impacto en los barrios

Representantes de las vecinales de la zona norte destacaron la importancia de la intervención para mejorar el entorno urbano.

Gabriel Segovia, presidente de la Vecinal Facundo Quiroga del barrio Transporte, señaló que "es una gran obra que beneficia a todos los vecinos porque bordea gran parte del barrio. Ya la están aprovechando para caminar y andar en bicicleta. Embelleció toda la zona norte, mejoró la iluminación y favorece al comercio porque genera más movimiento".

En tanto, Claudio Trotvil, presidente de la Vecinal General Belgrano, afirmó que era "una obra muy esperada por los vecinos y comerciantes". "Este cantero central estaba abandonado y hoy cambia completamente la imagen del sector con una nueva iluminación y un espacio mucho más agradable", expresó.

Por su parte, Jorge Maya, titular de la Asociación Vecinal Altos del Valle, consideró que la renovación representa "una obra urbanística de gran importancia para toda la zona norte", y destacó que la transformación también acompaña la preparación de la ciudad para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Una jornada para celebrar la inauguración

La habilitación del nuevo paseo estuvo acompañada por una jornada abierta y gratuita que convocó a cientos de vecinos entre las 13 y las 17.

Durante la tarde se desarrollaron actividades recreativas, deportivas, culturales e institucionales, entre ellas propuestas vinculadas a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con simuladores, realidad virtual, mini golf, fútbol tenis y espacios de videojuegos.

Además, hubo feria de emprendedores, propuestas gastronómicas, actividades para las infancias y acciones de promoción ambiental, educación vial, vacunación y prevención en salud.

Como parte de la inauguración, Pullaro y Poletti plantaron dos jacarandás que se incorporarán al nuevo paisaje urbano del corredor renovado.