Por su parte, Jatón reconoció que "hay preocupación por la cantidad de accidentes de tránsito que se producen en los alrededores de la ciudad de Santa Fe y que terminan en el Hospital Cullen".

Mientras que Martorano, en ese sentido, sostuvo que hay otras problemáticas que terminan repercutiendo en la ocupación de camas, en referencia a los accidentes viales. Además, dijo que la primera ola de contagios pegó en el sur de la provincia y que se sabía que luego iba a ser el turno de la ciudad de Santa Fe y el centro norte de la provincia.

"Cuando analizamos todo el contexto vemos que tenemos (ocupadas) camas Covid, pero que también tenemos muchas camas no Covid relacionadas con la accidentología, un fenómeno que también vimos reproducido en otros lugares de la provincia" sostuvo Martorano.

CULLEN.jpg En la ciudad de Santa Fe hay muchas camas ocupadas por accidentología en medio de la pandemia por coronavirus.

Luego la funcionaria agregó: "Trabajamos en cómo vamos a reforzar todos los controles dentro de la ciudad y fuera de la ciudad porque sabemos que después de las 20.30 no se puede circular, salvo cuestiones esenciales. Estamos partiendo de que podemos hacer grandes controles y eso se va a hacer, pero la gran problemática es individual. Si sabemos que estamos en una pandemia, que tenemos un riesgo de que todos nuestros seres queridos pueden tener una problemática. Si no es una cuestión esencial todos sabemos que de 20.30 a 7 no tenemos que circular; y si vamos a un bar o restorán, que están haciendo un gran trabajo para cumplir los protocolos, tenemos que ir a uno de cercanía".

"La ciudad de Santa Fe es centro de referencia, por lo que no solo va a recibir a las personas de Santa Fe sino también de las otras ciudades cercanas. Ya lo hablamos con Emilio y se reforzaron las camas de terapia, las de sala general y los respiradores. Con todo eso la ciudad va a poder dar la respuesta pertinente. Pero lo más importante es el cuidado de cada uno, más allá del gran trabajo que está haciendo la ciudad y la provincia. Necesitamos que todos sepan que tardó más en llegar a Santa Fe, pero llegó".

Finalmente, Martorano explicó que se comenzó a trabajar en una mesa conjunta pensando en la temporada de verano. "Se están evaluando los protocolos, el probable cronograma de habilitaciones. Seguimos en una mesa de trabajo constante para tener el verano más seguro en la ciudad de Santa Fe", concluyó la ministra.

Por su parte, Jatón aseguró que se viene trabajando a diario en conjunto entre provincia y municipalidad para "ir evaluando lo que pasa en la ciudad de Santa Fe".

"Sabemos que estamos entre 250 y 300 casos pero hay ciudades cercanas a Santa Fe que están están creciendo en número de casos", dijo Jatón y explicó que ya se están revisando "los protocolos de espectáculos al aire libre, los de playa, los bares y las distintas actividades en las que hay un cronograma para ir habilitando en diciembre y enero".