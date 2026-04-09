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Lotus E20, el histórico auto que usará Franco Colapinto en su exhibición en Buenos Aires

El piloto argentino Franco Colapinto estará a bordo del monoplaza con motor V8 atmosférico en el que Kimi Räikkönen ganó el Gran Premio de Abu Dhabi de 2012

9 de abril 2026 · 12:42hs
Franco Colapinto se subirá a un Lotus en la exhibición que llevará a cabo en Buenos Aires.

Franco Colapinto se subirá a un Lotus en la exhibición que llevará a cabo en Buenos Aires.

El próximo 26 de abril, Franco Colapinto será protagonista de una exhibición en un circuito callejero montado en Palermo. El evento contará con un Lotus E20 de 2012, un Fórmula 1 previo a la era híbrida que se distingue por su motor V8 y un sonido mucho más intenso que el de los autos actuales, lo que permitirá al público vivir una experiencia única en plena ciudad.

Colapinto se subirá a un Lotus

La elección de este auto se debe a que al no poder usarse vehículos actuales en exhibiciones, se recurre a modelos históricos como este Lotus. Diseñado por James Allison, el E20 tiene un lugar destacado en la historia reciente: con este monoplaza, Kimi Räikkönen logró ganar en Abu Dhabi 2012, en una temporada en la que también brilló junto a Romain Grosjean, aportando puntos clave para el equipo.

En cuanto a su rendimiento, este Fórmula 1 combina un motor V8 de 2.4 litros con una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos y una velocidad que ronda los 300 km/h, además de un régimen que alcanza las 18.000 RPM y una caja semiautomática de siete marchas, lo que explica su potencia sonora tan característica.

Aunque lleva la marca Lotus, este monoplaza pertenece a la estructura que hoy compite como Alpine F1 Team, un equipo que fue cambiando de nombre y dueños con el paso de los años. Su origen se remonta a Toleman en los años 80, que luego pasó a manos de Benetton y más tarde fue adquirida por Renault.

Con el tiempo, Renault vendió parte del equipo a un grupo inversor que logró un acuerdo para usar el nombre Lotus. Así nació Lotus F1 Team, que en 2012 puso en pista justamente el E20, aunque seguía utilizando motores Renault y mantenía la base operativa en Enstone. Sin embargo, años más tarde la marca francesa recompró la escudería y recuperó el control total. Primero volvió a competir como Renault y desde 2021 adoptó el nombre Alpine, su división deportiva, lo que explica por qué hoy este histórico Lotus forma parte del patrimonio del equipo actual.

En este contexto, el E20 quedó como un modelo ideal para exhibiciones. Su mecánica totalmente analógica y su potencia sonora lo convirtieron en una pieza muy buscada para shows, algo que el público argentino podrá disfrutar de cerca cuando Colapinto salga a pista.

Franco Colapinto Buenos Aires exhibición
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