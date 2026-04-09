Interesantes duelos en la cuarta fecha del Torneo Dos Orillas

En la vuelta de la actividad, por la cuarta fecha del Dos Orillas, El Quillá se mide con Banco en la ASH, y CRAI recibe a Estudiantes Negro en la autopista

Este sábado 11 de abril vuelve la actividad en el Torneo Dos Orillas que organiza la Asociación Santafesina y la Federación Entrerriana de Hockey. La competencia tuvo un impasse por la Semana Santa. Y en la cuarta fecha , el choque más atractivo se producirá en el sintético de la ASH, ya que se medirán dos de los elencos que están en un muy buen nivel. El único puntero, las Tiburonas, serán anfitrionas de las Kresteras. Por su parte, La Salle visitará a Universitario, y Santa Fe Rugby lo hará en Esperanza. Las Gitanas recibirán en la autopista a Estudiantes de Paraná Negro.

Luego del parate por Semana Santa, regresa la actividad del hockey en la región con una agenda cargada para los equipos santafesinos y entrerrianos. En la Zona Campeonato, a las 17, en barrio Las Delicias, Universitario recibirá a La Salle Jobson, Santa Fe Rugby visitará a Alma Juniors en el polideportivo de la ruta provincial 70 en la ciudad de Esperanza, y en la capital entrerriana, Paracao recibirá a Talleres Rojo.

El cruce más atractivo del cuarto capítulo será el que animarán Náutico El Quillá y Banco Provincial en el sintético oficial de la ASH ubicado en el extremo sur de la ciudad. Las Tiburonas vienen de golear a Estudiantes, y las Kresteras se impusieron a Estudiantes Blanco, y ambos llegan con la garras afiladas, una por conservar la punta, y las dirigidas por Daniel De Petre, por darles alcance.

Por su parte, en la sección El Plumazo, Estudiantes Blanco jugará frente al Paraná Rowing Club, y en la autopista, CRAI se medirá con Estudiantes de Paraná Negro. Las posiciones se encuentran así: El Quillá 9, La Salle Jobson 7; Banco Provincial, CRAI, Talleres y Paraná Rowing 6; Santa Fe Rugby 4; Estudiantes de Paraná Negro 2; Paracao y Estudiantes de Paraná Blanco 1, Alma Juniors de Esperanza y Universitario de Santa Fe 0.

En la Zona Ascenso B 1, por la tercera fecha, a las 17, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby jugará con Tilcara de Paraná, y a las 15, en la capital entrerriana, Talleres B se medirá con La Paz Hockey. A las 16, Capibá RC será anfitrión de Unión Agrarios de Cerrito y en la cancha de arena de la ASH, a las 16, Unión de Santa Fe jugará ante Argentino de San Carlos. Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Santa Fe Rugby 6; Argentino de San Carlos 4; Colón de Santa Fe, Tilcara, Unión y Talleres Blanco 3; Capibá RC 1; Unión Agrarios de Cerrito y La Paz HC 0.

En cuanto a la tercera jornada de la Zona Ascenso B II, a las 17, en El Quillá Amarillo jugará frente a Colón de San Justo en el Sergio Antoniazzi, y Paraná Rowing B lo hará con Diamante en la sección la Tortuguita. A las 15, en el Plumazo, Estudiantes Amarillo jugará frente a Atlético Franck. Las posiciones se encuentran así: CRAR 6; El Quillá Amarillo, Paraná Rowing Blanco y Atlético Franck 3; CRAI Blanco y Colón de San Justo 1; Estudiantes Amarillo y Diamantino 0.

Arranca la actividad en los caballeros

El próximo domingo 12 de abril se pondrá en marcha la Zona A del Torneo Dos Orillas de caballeros. En la capital entrerriana, a las 16.30, Talleres de Paraná se medirá con Estudiantes, y en la sección La Tortuguita, Paraná Rowing Club, recibirá a La Salle Jobson de Santa Fe. En la Zona B, por la tercera fecha, a las 16.30, se medirán Paracao con Universitario de Santa Fe, Talleres B con Paraná Rowing B, y Alma Juniors de Esperanza con Rafaela Hockey.