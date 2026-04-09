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Histórico: Por primera vez, tres árbitros argentinos dirigirán en el Mundial

La AFA ya fue notificada y en consecuencia, Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez serán jueces principales en la Copa del Mundo 2026

9 de abril 2026 · 12:00hs
Tello

Tello, Herrera y Falcón Pérez son los tres árbitros que estarán en el Mundial.

Este jueves, la AFA y la Dirección Nacional de Arbitraje fueron notificadas de la decisión. Yael Falcón Pérez, Darío Herrera y Facundo Tello representarán al país en la máxima cita como jueces principales.

Tres jueces argentinos en el Mundial

La nómina la completan Juan Pablo Belatti, Maximiliano del Yesso, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez y Cristian Navarro como asistentes y Hernán Mastrángelo en el VAR.

Tello es el único árbitro con experiencia mundialista: dirigió tres partidos en Qatar 2022, con el cruce entre Marruecos - Portugal por los cuarto de final como destacado. Además, en Fase de Grupos pitó en Suiza-Camerún y Portugal-Corea del Sur.

La lesión de Tello encendió las alarmas

El bahiense de 43 años debió abandonar el campo de juego durante el tiempo suplementario del Repechaje entre Congo y Jamaica, a raíz de una molestia en una de sus rodillas. Sus lágrimas en ese momento generaron preocupación, pero los exámenes indicaron que la lesión no es de gravedad.

En ese encuentro lo reemplazó justamente Herrera, quien se desempeñaba como cuarto árbitro. Ahora el objetivo de Tello está puesto en los trabajos de rehabilitación para recuperarse por completo y llegar a la cita máxima del fútbol en las mejores condiciones posibles.

árbitros Mundial AFA
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