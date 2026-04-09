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Altos del Valle: dos jóvenes detenidos tras denuncias por disparos de arma de fuego

Tras denuncias por disparos de arma de fuego, la policía detuvo a dos personas de 34 y 20 años y secuestró una escopeta calibre 12 con cartuchos.

Juan Trento

Por Juan Trento

9 de abril 2026 · 12:14hs
Altos del Valle: dos jóvenes detenidos tras denuncias por disparos de arma de fuego

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Altos del Valle: dos jóvenes detenidos tras denuncias por disparos de arma de fuego

Este miércoles por la tarde, minutos después de las 17, en calle Neuquén al 2000, en barrio Altos del Valle de la ciudad de Santa Fe, vecinos denunciaron ante la central de emergencias 911 la presencia de detonaciones de arma de fuego.

Oficiales del Comando Radioeléctrico acudieron al lugar para realizar una verificación y observaron a dos hombres, uno de ellos armado con una escopeta. Ambos fueron aprehendidos e identificados como F. A. R., de 34 años, y B. M. A., de 20. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron una escopeta calibre 12 de doble caño superpuesto y un cinto con cinco cartuchos del mismo calibre.

detenidos alto del valle 1
Altos del Valle: dos jóvenes detenidos tras denuncias por disparos de arma de fuego

Altos del Valle: dos jóvenes detenidos tras denuncias por disparos de arma de fuego

Aprehendidos

Los vecinos de Altos del Valle, residentes en inmediaciones de calle Neuquén al 2000, se vieron sorprendidos por el despliegue policial. Muchos salieron de sus viviendas al escuchar las sirenas y se convirtieron en testigos del procedimiento en el que ambos jóvenes fueron aprehendidos con el arma secuestrada.

Posteriormente, fueron esposados, trasladados y alojados en dependencias de la Comisaría 8° de Santa Fe.

Delitos imputados

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

El fiscal ordenó que ambos continúen privados de su libertad, sean debidamente identificados y se les forme causa como presuntos autores de portación indebida de arma de fuego de uso civil —para quien portaba la escopeta y los cartuchos— y encubrimiento para el acompañante.

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Altos del Valle disparos detenidos
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