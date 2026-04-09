La regularidad que Unión consiguió y que debe mantener para cumplir con el objetivo

Será determinante que Unión pueda sobrellevar la regularidad que viene manteniendo en cuanto a resultados positivos para ingresar a los playoffs

De cara a las últimas cuatro fechas, Unión está en una posición de privilegio, al punto tal que se ubica 4º con 19 puntos y cumpliendo con el objetivo de clasificar a los playoffs.

Pero para conseguirlo, será clave que mantenga la regularidad de las últimas ocho fechas. Dado que el último clasificado es Independiente que se ubica 8º y tiene 17 unidades. Y San Lorenzo, también con 17 puntos está 9º.

Por lo cual, el Tate no puede descuidarse y tendrá que mantenerse por este camino, que lo llevó a perder un solo partido de los últimos ocho que disputó, cosechando 15 puntos sobre 24 en disputa, con una efectividad del 62,5%.

La única derrota fue ante Defensa y Justicia, pero en ese lapso obtuvo cuatro victorias y tres empates. Demostrando una regularidad interesante que lo hizo sumar en siete de los últimos ocho cotejos.

LEER MÁS: Con el equipo sin confirmar, Unión afronta una visita de riesgo

Y la derrota con Defensa y Justicia bien pudo ser empate, de hecho Unión sin jugar bien, estuvo cerca de conseguirlo y perdió por errores propios.

El equipo se muestra competitivo y enfocado en el objetivo. El propio Leonardo Madelón, habló públicamente y se mostró confiado de cara a lo que viene.

Pero para continuar soñando con cosas importantes, no debe relajarse y mantener el espíritu que lo caracteriza y que lo dejó de lado en la caída ante Defensa y Justicia.