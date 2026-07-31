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Miguel Baldoni domina en la cita santafesina del "Rally del Jaaukanigás"

La quinta fecha del año del campeonato nacional de la especialidad se lleva a cabo en la ciudad de Reconquista, en el particularmente denominado “Rally del Jaaukanigás”. Miguel Baldoni arrancó liderando.

Matías Russo

Por Matías Russo

31 de julio 2026 · 20:12hs
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Miguel Baldoni domina en la cita santafesina del Rally del Jaaukanigás

La llanura del norte santafesino es el epicentro de una competencia que marca el ecuador de la temporada del Campeonato Argentino de Rally, que empieza a tomar ribetes de fecha clásica para el certamen y en donde el público entusiasta acompaña de manera masiva en cada presentación allí. Y Miguel Baldoni no para de sorprender.

Además, la prueba tiene una denominación muy peculiar, que deviene de la propia geografía de la zona. Es que Jaaukanigás, hace referencia al gran humedal al borde del Río Paraná, ubicado en todo el noreste de la provincia de Santa Fe, que abarca 492.000 hectáreas y posee importancia internacional inclusive. Así, Jaaukanigás significa “gente del agua” en la lengua del pueblo originario abipón, uno de los tres pueblos originarios que poblaron la región hace unos 6.000 años atrás.

Más allá de todo este contexto histórico-geográfico, claro está que es una carrera de tipología netamente de llano, por lo que los frenajes pronunciados, las curvas de 90° y las “chicanas” están a la orden del día. De todas maneras, se ha diagramado un interesante recorrido con once pruebas especiales cronometradas en dos días de actividad, que contabiliza un total de 130,55 km. de carrera, contra el reloj y que ha comenzado, anticipadamente, ya en la jornada de ayer.

Pues en una situación poco habitual, en el viernes se desarrolló la etapa 1 de la competencia y más inusual aún será ver terminar hoy la carrera. Esto se debe a que, ante el pronóstico de fuertes lluvias para el fin de semana, desde la organización en conjunto con la categoría se decidió adelantar preventivamente todo el cronograma de la actividad del fin de semana.

Ante esta circunstancia, quedó diagramado que la primera etapa se disputara ayer y la etapa 2 final, se realice este sábado, evitando competir el día domingo donde se prevé la mayor cantidad de precipitaciones. Además, ni siquiera hubo shakedown, el tramo de prueba previo a la competencia, sino que simplemente las 33 tripulaciones iniciaron directamente la acción cronometrada oficial.

El gran momento de Miguel Baldoni

Así entonces, y tras seis pruebas especiales disputadas, el líder de la carrera es Miguel Baldoni con su Skoda Fabia Rally2, que lleva una diferencia de 47,7 segundos a Diego Miceli (Skoda) y por casi un minuto y medio a Rodrigo di Salvo (Skoda).

Finalmente, entonces, hoy sábado será el cierre de la competencia, abriéndose el día con la especial Barros Pazos–Ladrilleros, de 14,73 kilómetros, que abrirá la jornada a las 8:53 hs. Luego se disputará el tramo Campo Leonhardt–La Lola, de 12,89 kilómetros, a las 9:31 hs., seguido por el súper especial RUS Loteo Rincón de la Luna, de 2,61 kilómetros, desde las 9:59 hs. Y, después de la asistencia del mediodía comenzará el rulo decisivo a las 12:02 hs. con una segunda pasada en los tramos matutinos.

Miguel Baldoni Rally santafesina

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