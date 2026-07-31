"Noches de caos" en avenida Facundo Zuviría: vecinos denuncian picadas de motos, parlantes a todo volumen y consumo de alcohol

Habitantes de barrio Belgrano aseguran que cada fin de semana deben convivir con carreras clandestinas, contra explosiones de motos, música a alto volumen, consumo de alcohol y basura en la vía pública. Afirman que realizaron múltiples denuncias ante la Policía y el Municipio. Reclaman una intervención urgente.

Reclamo Urgente: Los residentes exigen intervención policial y municipal ante la falta de respuestas.

Problemas Específicos: Picadas de motos y autos, consumo de alcohol y ruidos molestos durante la madrugada.

Vecinos del barrio Belgrano de la ciudad de Santa Fe volvieron a manifestar su preocupación por una situación que, según describen, se repite cada fin de semana y durante las vísperas de feriados en la zona de avenida Facundo Zuviría y Estanislao Zeballos.

Los habitantes del sector aseguran que desde la instalación de un local comercial en las inmediaciones de la Esquina Encendida comenzaron a registrarse episodios de descontrol nocturno que alteran la tranquilidad del barrio.

Sebastián, uno de los vecinos afectados, afirmó que la situación llegó a un límite y cuestionó la falta de respuestas pese a los reiterados reclamos realizados ante distintos organismos.

“Estamos preocupados, cansados. Todos los vecinos. Nos cansamos de hacer denuncias tanto a la Policía como al Municipio. Es algo de todos los fines de semana y vísperas de feriados”, expresó.

Picadas, motos y ruidos durante la madrugada

Según relató el vecino, durante la madrugada la plazoleta de la Esquina Encendida y las dársenas comerciales se transforman en un punto de concentración de vehículos y motocicletas.

“Se estacionan más de diez vehículos con parlantes, levantan los baúles con la música muy fuerte y, a su vez, hay más de 70 motos que hacen picadas y contraexplosiones”, denunció.

Además, aseguró que algunos conductores realizan maniobras peligrosas en plena vía pública. “Hay picadas de autos y de motos. También pasan haciendo wheelie. Es una situación muy peligrosa y rompe con toda la tranquilidad de la noche”, sostuvo.

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El vecino señaló que los ruidos provocados por las motos incluso generan molestias en los comercios de la zona. “Hacen sonar las alarmas de los locales y hasta se divierten viendo quién logra activarlas”, afirmó.

Alcohol, basura y deterioro del espacio público

Otro de los reclamos planteados por los vecinos está vinculado al consumo de alcohol durante las concentraciones nocturnas.

Sebastián explicó que los encuentros comienzan cerca de la 1 de la madrugada y pueden extenderse hasta después de las 4. “Hay un consumo excesivo de alcohol, incluso fuera del horario habilitado para la venta”, indicó.

Según describió, al finalizar las reuniones quedan restos de botellas y residuos en distintos sectores del barrio. “Después dejan botellas rotas y basura en las veredas y en la plaza. Además del ruido, ensucian toda la vía pública”, remarcó.

Pedido de intervención

Los vecinos sostienen que la situación afecta directamente la calidad de vida de quienes viven en las inmediaciones de avenida Facundo Zuviría y reclaman medidas concretas para recuperar la tranquilidad del sector.

“Estamos cansados. No se puede vivir ni descansar. Los vecinos ya no saben qué hacer. Es una situación que parece no tener fin”, concluyó Sebastián.

Ante los reclamos, los habitantes de la zona esperan una intervención que permita controlar las picadas, ordenar el uso del espacio público y garantizar el descanso de quienes residen en el barrio.