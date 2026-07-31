Pediatra investigado por tres abusos sexuales: le otorgaron la libertad bajo restricciones y las víctimas temen por su seguridad

La Justicia resolvió que el profesional atraviese el proceso en libertad bajo medidas alternativas, pese a las tres denuncias atribuidas por la Fiscalía por hechos ocurridos en 2020, 2022 y este año. Las querellas manifestaron preocupación y reclamaron celeridad para llegar al juicio.

El pediatra investigado por tres hechos de abuso sexual recuperó la libertad luego de la audiencia imputativa realizada en los Tribunales de Santa Fe, donde la Fiscalía y las querellas expusieron las acusaciones en su contra.

El juez Octavio Silva resolvió que el profesional transite el proceso en libertad, al considerar que no estaban acreditados riesgos procesales suficientes para disponer la prisión preventiva solicitada por la fiscal Vivian Galeano.

La resolución generó malestar y preocupación entre las denunciantes, quienes manifestaron temor por su seguridad y cuestionaron que el imputado pueda continuar en libertad mientras avanza la investigación.

El médico, identificado como Esteban A., es asistido por el abogado particular Matías Pautasso, quien había solicitado que no se avance con la detención preventiva y cuestionó la investigación impulsada por el Ministerio Público de la Acusación.

Las medidas impuestas por la Justicia

Si bien no ordenó la prisión preventiva, el magistrado estableció una serie de restricciones que el imputado deberá cumplir durante el proceso judicial.

Entre ellas se encuentran la prohibición de acercamiento y contacto con las víctimas y testigos, la obligación de fijar domicilio, la designación de un guardador, la prohibición de salir de la provincia y del país, una caución económica de 15 millones de pesos mediante un bien registrable y la imposibilidad de atender pacientes en soledad.

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En caso de continuar ejerciendo la medicina, las consultas deberán realizarse con la presencia de otro profesional de la salud.

José Busiemi

Tres hechos investigados

La fiscal Vivian Galeano imputó al pediatra por tres episodios ocurridos en distintos momentos y con diferentes víctimas.

Uno de los casos corresponde a septiembre de 2022, cuando una adolescente de 14 años denunció haber sido víctima de un abuso durante una atención médica en el Hospital Iturraspe, donde el profesional se encontraba realizando su residencia.

Según la acusación, durante la consulta el médico habría realizado maniobras que excedieron los límites de una práctica profesional adecuada y la joven relató haber sido tocada, además de recibir un pedido de un beso por parte del acusado.

Ese expediente había sido archivado en diciembre de 2022, situación que fue cuestionada durante la audiencia por el juez Silva, quien consideró que existían elementos que debían ser evaluados nuevamente.

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El segundo hecho está vinculado a una denuncia realizada en 2024 por una niña que relató situaciones de abuso ocurridas cuando tenía entre siete y ocho años, en un ámbito familiar. La menor aún debe prestar declaración en Cámara Gesell, instancia que será clave para el avance de esa investigación.

El tercer episodio es el más reciente y corresponde a una mujer adulta que denunció que el pediatra se habría propasado durante una consulta en un sanatorio privado de la ciudad de Santa Fe.

A partir de las similitudes entre los relatos, la Fiscalía dispuso reabrir actuaciones anteriores y avanzar con la investigación conjunta de los tres hechos.

La postura de la Fiscalía y las querellas

La fiscal Galeano solicitó la prisión preventiva al considerar que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento probatorio, una postura que no fue compartida por el juez interviniente.

Desde la acusación sostienen que existen elementos suficientes para avanzar hacia una eventual condena y que la acumulación de los tres hechos podría derivar en una pena elevada.

La abogada querellante Abril Rico señaló que el juez reconoció la existencia de elementos de convicción y que el objetivo ahora es acelerar los tiempos para llegar al juicio.

"El juez sostuvo que es probable que este caso tenga una condena muy alta dada la escala penal que surge de la unión de los tres hechos", explicó la representante legal.

Además, no descartó que puedan aparecer nuevas denuncias a partir de la difusión pública del caso y que esos testimonios puedan incorporarse al expediente.

El reclamo de las víctimas

La decisión judicial generó una fuerte reacción entre las denunciantes y sus familiares.

Jemima, una de las jóvenes que denunció al pediatra, expresó su angustia tras conocer la resolución judicial.

"Me siento muy mal porque se lo deja en libertad. No me parece justo que ahora tenga que resguardarme yo, mi seguridad, la de mi hija y la de mi pareja. Tengo miedo, esa es la realidad", manifestó.

También aseguró haber recibido intimaciones para retirar publicaciones realizadas en redes sociales, donde otras posibles víctimas comenzaron a contactarse tras la difusión del caso.

Por su parte, Jorgelina, madre de una de las denunciantes, cuestionó la demora en la respuesta judicial y sostuvo que la situación podría revelar un patrón de conducta.

"Cuando fui a la Fiscalía me contaron que había otra denuncia previa. Sabía que no era algo casual, sino un patrón de esta persona", afirmó.

Mientras continúa la investigación, la Justicia deberá analizar las pruebas reunidas, los testimonios pendientes y la eventual incorporación de nuevos elementos que puedan modificar la situación procesal del imputado.