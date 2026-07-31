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Copa Santa Fe: fútbol, rugby, vóley y básquet serán protagonistas este fin de semana

En Tostado se definirá el primer semifinalista del fútbol masculino, en el que se producirá la presencia de Unión, mientras que habrá rugby, vóley y el inicio del básquet femenino U13.

Ovación

Por Ovación

31 de julio 2026 · 17:35hs
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Unión jugará frente a Atlético Tostado por la Copa Santa Fe.

Unión jugará frente a Atlético Tostado por la Copa Santa Fe.

El primer fin de semana de agosto inicia cargado de actividades deportivas en la continuidad de la Copa Santa Fe 2026. El fútbol, el rugby y el vóley avanzan hacia sus etapas decisivas, mientras que este sábado comenzará la competencia de básquet con la fase clasificatoria de la categoría U13 femenina.

En rugby la competencia provincial tendr&aacute; cruces m&aacute;s que atractivos.

En rugby la competencia provincial tendrá cruces más que atractivos.

En cuanto al fútbol masculino, el sábado 1 de agosto en la ciudad de Tostado quedará definido el primero de los cuatro equipos que avanzarán a las semifinales. Desde las 15, Atlético Tostado recibirá a Unión de Santa Fe, en el estadio Juan Francisco Chiapello de la ciudad cabecera del departamento 9 de Julio. Al igual que en la instancia anterior, el cruce será a partido único y, en caso de empate al finalizar los 90 minutos, la clasificación se definirá desde el punto penal.

Rugby y vóley avanzan en la Copa Santa Fe

En rugby, los representantes de la Unión Santafesina disputarán este sábado la sexta fecha de la Zona Campeonato, mientras que los equipos de la Unión Rosarina jugarán los cuartos de final. En la capital provincial, Querandí recibirá a Brown de San Vicente y CRAI hará lo propio con CRAR de Rafaela. En Sauce Viejo, Santa Fe Rugby enfrentará a La Salle, mientras que en Esperanza Alma Juniors será local del líder Universitario.

En Rosario, en tanto, se disputarán los cruces por un lugar en las semifinales: Duendes-Jockey de Venado Tuerto, Universitario-Jockey de Rosario, Logaritmo-Los Caranchos y Old Resian-Provincial.

El v&oacute;leibol tendr&aacute; actividad en la rama femenina y masculina en varios puntos de la provincia.

El vóleibol tendrá actividad en la rama femenina y masculina en varios puntos de la provincia.

En cuanto al vóley, el domingo 2 de agosto se desarrollará la tercera fecha con partidos en ambas ramas. En la competencia femenina, Villa Dora recibirá en la capital provincial a Normal 3 y Gimnasia de Rosario, mientras que Banco Provincial será anfitrión de Regatas Santa Fe y Náutico de Rosario. En el torneo masculino, Libertad de San Jerónimo Norte recibirá a Ciudad de Venado Tuerto y Citta de Villa Constitución. La tercera fecha del campeonato se completará el próximo domingo 16 de agosto.

El básquet se suma a la Copa Santa Fe

Este sábado también comenzará la Copa Santa Fe de básquet, con el desarrollo de cuatro cuadrangulares clasificatorios correspondientes a la categoría femenina U13. Náutico de Rosario será anfitrión de Sport de Cañada de Gómez y Atlético Elortondo; Unión Santo Tomé recibirá a Independiente de Rafaela y San Lorenzo de Tostado; ADEO de Cañada de Gómez será local de Talleres de Villa Gobernador Gálvez; y Olimpia de Venado Tuerto enfrentará a Libertad de Sunchales, Almagro de Esperanza y Sportivo Villa Minetti. El ganador de cada grupo clasificará a la etapa final por el título de la categoría.

Copa Santa Fe fútbol Rugby
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