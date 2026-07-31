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Unión actualizó el valor de la cuota societaria en la antesala del debut como local

El club informó los nuevos montos que regirán desde agosto de 2026 para todas las categorías de socios. La medida llega en una semana clave para la institución, con el cierre del mercado de pases y el estreno en el 15 de Abril frente a Lanús.

Ovación

Por Ovación

31 de julio 2026 · 16:35hs
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Unión actualizó el valor de la cuota societaria en la antesala del debut como local

Prensa Unión

Unión oficializó este viernes la actualización de los valores de la cuota societaria, que comenzarán a regir desde agosto de 2026, en una semana de intensa actividad institucional y deportiva.

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El anuncio se produce en la previa de la primera presentación como local del equipo de Leonardo Madelón, que será el jueves de la próxima semana, a las 19.15, frente a Lanús, en el estadio 15 de Abril, y en el mismo día en que cierra el mercado de pases del fútbol argentino.

Los nuevos valores de la cuota en Unión

De acuerdo al cuadro tarifario difundido por la institución, los valores mensuales quedaron establecidos de la siguiente manera:

Infantil (0 a 3 años): $11.000 (Pleno) y $8.000 (Deportista).

Menor (4 a 12 años): $22.000 (Pleno), $16.000 (Deportista), $18.000 (+50 km) y $11.000 (+100 km).

Juvenil (13 a 17 años): $32.000 (Pleno), $22.000 (Deportista), $25.000 (+50 km) y $16.500 (+100 km).

Pleno: $43.000; Deportista $30.000; +50 km $34.000; +100 km $21.500; Exterior $78.000.

Grupo Familiar I: $97.000 (Pleno), $77.000 (+50 km), $48.500 (+100 km) y $174.000 (Exterior, pago anual).

Grupo Familiar II: $108.000 (Pleno), $86.000 (+50 km), $54.000 (+100 km) y $198.000 (Exterior, pago anual).

Grupo Familiar III: $118.000 (Pleno), $93.000 (+50 km), $59.500 (+100 km) y $211.200 (Exterior, pago anual).

Jubilado: $21.500.

Además, el club recordó que las categorías Deportista no habilitan el ingreso al estadio 15 de Abril los días de partido, mientras que los planes para socios del Exterior se abonan de manera anual.

Una semana de definiciones para Unión

La actualización de la cuota llega en un momento de mucha expectativa para el mundo rojiblanco. Mientras la dirigencia trabaja sobre las últimas incorporaciones y espera completar las habilitaciones de los refuerzos, el plantel afrontará este sábado su compromiso frente a Gimnasia de Mendoza.

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Luego, todas las miradas estarán puestas en el jueves de la próxima semana, cuando Unión vuelva a presentarse ante su gente por primera vez en el semestre para recibir a Lanús en el 15 de Abril.

En paralelo, este 31 de julio también marca el cierre del mercado de pases, por lo que no se descartan novedades de último momento respecto al plantel que conduce Leonardo Madelón.

Unión Lanús cuota
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