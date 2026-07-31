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Unión brindó los detalles del pase de Agustín Colazo a Gimnasia

El Tatengue confirmó en sus redes sociales el préstamo del delantero al Lobo platense. El vínculo será hasta diciembre de 2027 e incluye una opción de compra.

Ovación

Por Ovación

31 de julio 2026 · 16:48hs
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Unión brindó los detalles del pase de Agustín Colazo a Gimnasia

Unión hizo oficial este viernes la salida de Agustín Colazo, quien continuará su carrera en Gimnasia y Esgrima La Plata, luego de no ingresar en la consideración de Leonardo Madelón para el segundo semestre.

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La institución rojiblanca comunicó la operación a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje: "Se concretó el préstamo de Agustín Colazo a Gimnasia y Esgrima de La Plata. El acuerdo es hasta diciembre de 2027 con opción de compra. ¡Muchas gracias y éxitos en esta nueva etapa de tu carrera, Huevo!"

De esta manera, el delantero cordobés tendrá una nueva oportunidad en la Liga Profesional, ahora con la camiseta del conjunto platense.

Una salida que se venía gestando en Unión

La transferencia de Colazo era una posibilidad concreta desde hacía varios días. El atacante había quedado relegado en la consideración del cuerpo técnico rojiblanco, que cuenta con varias alternativas para el puesto.

La negociación entre ambos clubes atravesó distintas instancias. Uno de los puntos que demoró el acuerdo fue la inclusión de una opción de compra, condición que inicialmente generó diferencias entre las dirigencias. Finalmente, las partes acercaron posiciones y sellaron un préstamo hasta finales de 2027.

El futbolista ya superó la revisión médica, firmó su contrato con Gimnasia y comenzó una nueva etapa bajo las órdenes de Ariel "Pata" Pereyra.

Buscará recuperar el protagonismo

Colazo llegó a Unión tras destacarse en Aldosivi, donde fue una de las figuras del equipo que consiguió el ascenso a la Liga Profesional gracias a sus 14 goles en la Primera Nacional.

Sin embargo, su paso por el Tatengue no tuvo la continuidad esperada. En la actual temporada disputó siete partidos, cuatro de ellos como titular, y convirtió un gol frente a Vélez.

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Ahora intentará recuperar el protagonismo en Gimnasia, que lo incorporó para reforzar el ataque tras la lesión de Marcelo Torres.

Para Unión, en tanto, la salida de Colazo representa una nueva baja en un mercado de pases con importantes movimientos, en el que la dirigencia también logró incorporar varias caras nuevas para afrontar la segunda parte de la temporada.

Unión Agustín Colazo Gimnasia
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