Investigan la muerte de una mujer policía de 23 años: detuvieron a su pareja, también integrante de la fuerza

La víctima fue una mujer policía en actividad llamada M. C. de 23 años. Antes de la muerte, dentro de su vivienda hubo una discusión con su pareja. Éste último quedó privado de su libertad por orden fiscal.

Esta madrugada de viernes, cerca de las 2.30, oficiales de Orden Público y de Cuerpos fueron comisionados por la central de emergencias 911 a una vivienda ubicada sobre calle Río Negro al 6.500, en barrio Policial. Dentro de una vivienda hallaron el cadáver de una mujer de 23 años, que era policía en actividad y que, según constató el médico del SIES 107, estaba fallecida.

El hombre que fue su pareja, J. A. L. de 30 años, estaba en la vivienda. El fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), ordenó que la Brigada de Femicidios de la Policía de Investigaciones PDI, se hiciera cargo de la investigación, y que privara de su libertad a la pareja de la mujer muerta.

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Ambos policías en actividad

Ambos oficiales en actividad, la mujer fallecida de 23 años y su pareja, que es un hombre de 30, prestan servicios en el ámbito de la Unidad Regional II Rosario de la Policía de Santa Fe. Por orden fiscal, además de los pesquisas de la Brigada de Femicidios, trabajaron la División Judicial de la policía capitalina, y los agentes de la Dirección de Asuntos Internos.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional II Rosario de la Policía de Santa Fe PSF, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó el secuestro de las dos armas reglamentarias de ambos policías, la identificación de testigos, la constatación sobre cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona y los peritajes criminalísticos a cargo de los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI, finalmente el cadáver fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la necropsia.

Asimismo, la fiscalía ordenó que el aprehendido siguiera privado de su libertad, que sea llevado y revisado físicamente en Medicina Legal, que sea identificado y alojado en una dependencia policial de Orden Público, mientras que la atribución delictiva permanecía bajo calificación provisoria a la espera de los resultados periciales.