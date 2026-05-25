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Mundial de Fútbol 2026: Salud de Santa Fe brinda recomendaciones para quienes preparan su viaje

Cerca del Mundial de Fútbol 2026, el Ministerio de Salud de Santa Fe recuerda la importancia de la vacunación, cuidados previos, durante y al volver del viaje

25 de mayo 2026 · 11:47hs
Mundial de Fútbol 2026: Salud de Santa Fe brinda recomendaciones para quienes preparan su viaje

Mundial de Fútbol 2026: Salud de Santa Fe brinda recomendaciones para quienes preparan su viaje

El Mundial de Fútbol 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México, movilizará a millones de personas provenientes de distintos países y regiones del mundo. En ese contexto, el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe brinda recomendaciones para quienes tengan previsto viajar, para fortalecer la prevención de enfermedades infecciosas y promover viajes seguros.

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Desde la cartera sanitaria se recuerda que los eventos masivos aumentan el riesgo de transmisión de enfermedades, por lo que resulta fundamental adoptar medidas preventivas antes, durante y después del viaje. En ese marco, la vacunación oportuna y completa continúa siendo la herramienta más eficaz para prevenir enfermedades y evitar brotes asociados a encuentros internacionales.

Vacunación: la principal medida de prevención

Se recomienda realizar un control del esquema de vacunación entre cuatro y ocho semanas antes del viaje, ya sea con el médico de cabecera o en el centro de salud más cercano. Esa evaluación permite determinar si es necesario completar esquemas o aplicar refuerzos según la edad, las condiciones médicas y el lugar de destino.

Entre las vacunas de rutina que deben revisarse se encuentran la triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis; la triple bacteriana, contra influenza, Covid-19 y hepatitis B. Además, de acuerdo con las características del viaje y la situación de cada persona, puede evaluarse la indicación de otras vacunas, como hepatitis A o fiebre tifoidea.

Prevención de enfermedades no inmunoprevenibles

Además de las vacunas, es importante sostener medidas de cuidado para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos, agua, mosquitos o por contacto sexual.

La diarrea del viajero continúa siendo una de las principales causas de enfermedad en personas que realizan viajes internacionales, incluso hacia países desarrollados. Para disminuir riesgos, se recomienda mantener una adecuada higiene de manos, consumir agua segura preferentemente embotellada, evitar alimentos de venta callejera y extremar los cuidados con frutas, verduras y alimentos crudos. En el caso de México, también se aconseja consumir huevos bien cocidos.

Respecto de las enfermedades transmitidas por mosquitos, como dengue, zika, chikungunya y Oropouche –esta última recientemente reportada en México–, se recuerda la importancia de utilizar repelentes que contengan DEET en concentraciones mayores a 15% o icaridina, reaplicándolos cada cuatro a seis horas o luego de bañarse o transpirar en exceso.

También se recomienda utilizar preservativo en todas las relaciones sexuales ocasionales, como medida fundamental para prevenir VIH, sífilis y hepatitis B. Además, se recuerda que Mpox, conocida como viruela del mono, aunque no se considera una infección de transmisión sexual, puede contagiarse por contacto estrecho y ha registrado casos durante 2025 y 2026 en los tres países sede del Mundial.

Vigilancia posviaje

Teniendo en cuenta que algunas enfermedades pueden manifestarse incluso semanas o meses después del regreso, se recomienda realizar una consulta médica ante la aparición de fiebre, síntomas gastrointestinales, erupciones en la piel o tos persistente hasta seis meses después del viaje.

Consulta especializada para viajeros

Se aconseja realizar una consulta médica previa al viaje, idealmente entre cuatro y ocho semanas antes de la partida. En la provincia de Santa Fe, el acceso al Servicio de Medicina del Viajero puede realizarse de manera gratuita a través de Telesalud, solicitando turno por WhatsApp al 342-6460132.

La consulta permite actualizar vacunas, evaluar riesgos individuales, indicar medidas preventivas específicas y recibir asesoramiento sobre cobertura médica y seguros de viaje, especialmente teniendo en cuenta los costos de atención sanitaria en el exterior.

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