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Unión se frota las manos con el presente de Cardozo en Belgrano

El arquero uruguayo fue clave en la histórica consagración del Pirata y en Santa Fe siguen de cerca la situación. Belgrano tiene una opción de compra de 1.200.000 dólares, mientras que en el Tate pretenden hacer valer la cláusula.

Ovación

Por Ovación

25 de mayo 2026 · 12:41hs
Unión se frota las manos con el presente de Cardozo en Belgrano

La histórica consagración de Belgrano en el Torneo Apertura no solo generó repercusiones deportivas. También encendió expectativas en Unión, que sigue muy de cerca el futuro de Thiago Cardozo, uno de los pilares del equipo campeón.

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El arquero uruguayo terminó siendo determinante en la campaña del Pirata y ahora su continuidad en Córdoba aparece como una prioridad para el club celeste. Sin embargo, para retenerlo deberá negociar con Unión, dueño de su pase.

De descartado a figura de un campeón histórico

La historia tiene varios condimentos particulares. Cardozo dejó Unión en el último mercado de pases de invierno luego de quedar fuera de la consideración de Leonardo Madelón, quien optó por sostener como arquero titular a Matías Tagliamonte.

El uruguayo recaló en Belgrano y rápidamente encontró continuidad y protagonismo. Con el correr de los meses se transformó en una pieza clave del equipo cordobés y terminó siendo uno de los grandes responsables de la obtención del primer título nacional en la historia del club.

Sus números reflejan claramente la importancia que tuvo en la estructura del campeón:

Temporada 2026: 16 partidos en el Torneo Apertura, 1.440 minutos disputados

Playoffs Apertura 2026: 4 partidos, 390 minutos.

Copa Argentina 2026: 1 partido, 90 minutos

Además, ya había tenido una importante participación durante el Clausura 2025, donde sumó otros 16 encuentros y más de 1.400 minutos.

Las opciones de compra y la postura de Unión

Cuando Cardozo pasó a Belgrano, la operación incluyó dos opciones de compra. La primera era de un millón de dólares y venció en diciembre pasado, aunque finalmente no fue ejecutada. La segunda, vigente para junio de este año, asciende a 1.200.000 dólares.

En Córdoba buscarán renegociar el monto tras la explosión futbolística del arquero y en función de la situación económica del club. Pero en Unión mantienen una postura firme: pretenden hacer valer la cláusula acordada.

De todos modos, aparece un detalle importante dentro de la negociación: la deuda que Unión todavía mantiene con Belgrano por la compra del delantero Agustín Colazo. Ese punto podría formar parte de una ingeniería económica para destrabar el acuerdo.

Un escenario que beneficia a Unión

Más allá de lo futbolístico, el presente de Cardozo representa una situación muy favorable para Unión desde lo económico.

El Tate logró revalorizar a un futbolista que había perdido terreno en el plantel profesional y que hoy aparece consolidado como arquero campeón del fútbol argentino.

Incluso, puertas adentro del club no pasa inadvertido que Cardozo terminó encontrando su mejor versión luego de haber sido relegado por Madelón, mientras Tagliamonte hoy atraviesa cuestionamientos en Racing.

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Con contrato vigente hasta el 31 de diciembre con Belgrano, el futuro de Cardozo comenzará a definirse en las próximas semanas.

En Córdoba quieren asegurarse la continuidad de un arquero que terminó siendo símbolo de la campaña histórica. En Santa Fe, mientras tanto, siguen atentos y se preparan para una negociación que puede terminar dejando una importante suma de dinero en las arcas rojiblancas.

Unión Cardozo Belgrano
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