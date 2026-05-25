La Salle derribó el fortín de El Quillá por el torneo Dos Orillas

La Salle le ganó por 2-1 a El Quillá, a quien se le terminó un invicto de más de tres años y medio como locales, por el Dos Orillas.

La Salle logró un triunfo de enorme jerarquía al vencer 2-1 a El Quillá como visitante y ponerle fin a un invicto de más de tres años y medio de las “tiburonas” en condición de local.

La última derrota de la línea del Parque Belgrano en su casa fue el 15 de noviembre de 2022 ante CRAI, por lo que el “colegial” consiguió quebrar una de las rachas más extensas de la competencia.

La Salle construyó su victoria desde el orden y la solidez colectiva

Compacto en todas sus líneas, supo reducir espacios, sostener una estructura defensiva firme y aprovechar con precisión los momentos en los que controló la bocha y generó peligro.

El elenco de Gonzalo Pardini abrió el marcador sobre el cierre del primer cuarto mediante un “misil” de Florencia Alurralde, que capitalizó una de las oportunidades más claras de ese parcial.

A partir de allí, El Quillá dispuso del protagonismo desde la posesión y la iniciativa ofensiva, aunque se encontró con una defensa “lasallana” que respondió con firmeza para neutralizar cada intento.

En el último período llegó el segundo golpe visitante. Rocío Carlen amplió la diferencia desde un penal y encaminó el triunfo del “colegial”. El descuento de Jazmín Neville desde un córner corto, le dio incertidumbre al cierre.

Pero La Salle sostuvo la ventaja con inteligencia y celebró una victoria de enorme valor, tanto por el rival como por el escenario en el que la consiguió. De esa manera, quedó como único invicto del certamen y no le pierde pisada al líder Banco.

CRAI y Alma pisan fuerte

Las “gitanas” dieron cuenta y sobre la hora de SFRC al imponerse 2-1. El “tricolor” madrugó de entrada con la conquista de Amparo Mayoraz al conectar por el medio un centro preciso.

Sin embargo, sobre el último cuarto, CRAI remontó para pasar al frente. Primero desde un fijo en el que Victoria Bertone capitalizó un despeje sobre la línea de una defensora para establecer el 1-1.

Cuando parecía que el empate sería el desenlace definitivo, las “gitanas” encontraron una última oportunidad.

A segundos del cierre, Florencia Villar apareció en el momento y lugar indicado por el segundo palo para empujar la bocha al fondo del arco para decretar el 2-1 que desató el festejo local.

Alma Juniors extendió su racha al alcanzar su segundo triunfo. Las “lobas” vencieron a Estudiantes Blanco por 2-0 con goles de Sarina y Leonela Simoneit.

Así, sumaron puntos importantes para comenzar a alejarse de los puestos de la parte baja de la tabla. A Universitario se le escapó la victoria ante Paracao. Lo tuvo dos veces contra las cuerdas.

Primero ganaba 2-0 y luego 3-1. Pero las entrerrianas levantaron sobre el final y alcanzaron la igualdad 3-3 que resultó definitiva.

Florencia y Rocío Tolosa adelantaron a las “cuervas”. El último cuarto no dio respiro.

Valentina Luna marcó el descuento para la visita. Milena Monjo volvió a darle aire a Uni con el 3-1.

Pero en los últimos tres minutos Paracao aprovechó un penal de Milena Kamlofsky y un corner corto de Luna para sellar el empate.

Banco y Rowing repartieron puntos. Lo ganaba el “remero” 1-0 con el tanto de Nayla Díaz Gauna. Las “kresteras” dispusieron de un penal pero Micaela Ledesma contuvo el tiro. Sobre el último parcial, Valentina Suravsky logró dejar el resultado en tablas.

En Paraná, Estudiantes y Talleres animaron un duelo cerrado en el que no hubo emociones y sin sacarse diferencias en el marcador. Por la Zona Ascenso B2, Atlético Franck prevaleció con claridad ante SFRC “C” en Sauce Viejo.

En Sub16, el “rojo” construyó un contundente 6-1 con una destacada actuación de Lourdes Mehring, autora de un hat-trick, y Bernardita Schmidt, que aportó un doblete. En Sub14, Isabella Vercellone sobresalió con dos conquistas para liderar el triunfo de su equipo por 3-1. Ambas categorías siguen de cerca El Quillá Amarillo, el puntero.