El mundo rendido a Colapinto: la prensa internacional elogió otra actuación histórica del argentino en Canadá

Franco Colapinto terminó sexto en el Gran Premio de Canadá y firmó el mejor resultado de su carrera en la Fórmula 1.

Franco Colapinto volvió a dejar su huella en la Fórmula 1 y ya no sorprende solamente en Argentina. Su extraordinaria actuación en el Gran Premio de Canadá, donde finalizó sexto con su Alpine en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, generó una fuerte repercusión en la prensa internacional, que lo ubicó entre las grandes figuras del fin de semana.

Después del séptimo puesto conseguido en Miami, que hasta entonces había sido el mejor resultado de su carrera, el piloto de Pilar volvió a superarse y confirmó que atraviesa un momento de consolidación absoluta en la máxima categoría.

De un viernes complicado a un domingo brillante

El fin de semana no había comenzado de la mejor manera para Colapinto. Un problema técnico en su Alpine A526 apenas le permitió completar una vuelta en la única práctica libre del formato sprint.

Pese a eso, logró reaccionar con autoridad. En la clasificación sprint avanzó cuatro posiciones y terminó noveno. Luego, en la qualy para la carrera principal, se metió en la Q3 y consiguió largar sexto, posición que finalmente sostuvo para sumar ocho puntos valiosísimos para Alpine.

Su rendimiento terminó siendo una de las grandes historias del Gran Premio canadiense.

Motorsport: “Lo volvió a hacer”

Uno de los primeros medios en destacar al argentino fue Motorsport, que lo incluyó entre los “ganadores” del fin de semana en Montreal.

“Sea o no gracias a las mejoras de Alpine, lo que sea que el equipo haya hecho para que Franco Colapinto se sienta más cómodo en el coche ha funcionado”, destacó el prestigioso portal especializado.

Además, el medio valoró especialmente el contexto en el que logró el resultado.

“Colapinto ha estado rindiendo al máximo pese a haber dado solo una vuelta en los entrenamientos libres del fin de semana sprint de Canadá, lo que lo puso en desventaja”, señalaron.

También remarcaron que el argentino empieza a dejar atrás la presión que existía en torno a su lugar dentro del equipo.

“A lo largo del mes de mayo acumuló un crédito muy necesario de cara a la parte europea de la temporada”, concluyó Motorsport.

The Race cambió las críticas por elogios

Otro reconocimiento importante llegó desde The Race, uno de los medios británicos más influyentes en Fórmula 1 y que históricamente había sido crítico con Colapinto.

“Franco Colapinto ha estado en buena forma en Alpine en las últimas carreras”, publicó el sitio.

Y agregó: “Ha pasado de una derrota prácticamente segura ante Pierre Gasly el año pasado a superar repetidamente a su compañero de equipo y demostrar una vez más que merece su asiento en la Fórmula 1”.

El análisis también destacó la madurez del argentino para gestionar una carrera compleja y solitaria en Montreal.

Planet F1 lo calificó entre los mejores

El portal Planet F1 también se sumó a los elogios y le puso una calificación de 8 puntos, siendo el segundo piloto mejor puntuado del fin de semana, apenas por detrás de Lewis Hamilton.

“Franco Colapinto se ha convertido, de forma discreta pero efectiva, en un verdadero rival para Pierre Gasly”, publicó el medio.

Además, señalaron que el argentino “se parece cada vez más al piloto de gran potencial que debutó con Williams en 2024”.

La autocrítica y el análisis de Colapinto

Después de la carrera, el piloto argentino dejó varias reflexiones en diálogo con ESPN.

“No las hacemos más”, bromeó sobre la práctica libre perdida. “En Mónaco hay tres, no hago ninguna, voy directo a la qualy”, agregó entre risas.

También se refirió al despiste que sufrió en la salida de boxes.

“Toqué un poco de agua, pisé una línea blanca y perdí un poco la cola. El pasto estaba empapado y el auto no dobló. Un poco de tensión”, explicó.

Más allá del incidente, Colapinto aseguró que el rendimiento del auto volvió a marcar una diferencia positiva.

“Tengo confianza. Desde Miami se notaron esos cambios que hicieron en la fábrica. Esa diferencia de auto me ayudó mucho y ahora estoy más competitivo”, sostuvo.

Alpine empieza a ilusionarse

El sexto puesto de Colapinto y el octavo de Pierre Gasly le permitieron a Alpine sumar una enorme cantidad de puntos en Montreal, consolidando una recuperación que parecía impensada hace algunos meses.

“Doble puntos para el equipo otra vez. Sextos y octavos es muy bueno. Muy feliz”, resumió el argentino.

Ahora, Colapinto tendrá algunos días para descansar antes de afrontar uno de los desafíos más emblemáticos del calendario: el Gran Premio de Mónaco, donde buscará seguir confirmando que ya dejó de ser una sorpresa para convertirse en una realidad firme dentro de la Fórmula 1.